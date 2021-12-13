«الاستثمار».. إعادة تقييم الأصول وهيكلة القطاعات

الأولى

تدرس الهيئة العامة للاستثمار حاليا إعادة تقييم أصولها، لتعظيم قيمتها العادلة، حيث من المتوقع أن تصعد عشرات المليارات حسب ما كشفته مصادر مالية لـالنهار.

وكشفت المصادر عن توجه الهيئة نحو الاستثمار في قطاعات واعدة ذات جدوى عالية، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الادوية والمستشفيات، والأمن الغذائي. وذكرت المصادر أن من بين القطاعات التي حققت عوائد وارباحاً كبيرة خلال الفترة الماضية قطاع الاستثمار في نظام المدفوعات الرقمية، مؤكدة ان هكذا قطاعات كانت تحقق أرباحاً بنسب تتراوح بين 30 الى 40% قبيل الجائحة، وتغيرت الحال لتحقيق اكثر من 150% خلال وبعد الجائحة، وهو ما يدعو لاعادة التفكير جديا في أنواع وانماط الاستثمار التي تتبعها المؤسسات المالية الكبرى عالميا وإقليميا.

وقالت المصادر: ان تلك التوجهات تأتي تزامنا مع ما افرزته جائحة كورونا من تغيير في أسس وانماط الاستثمارات والتوجهات العالمية والإقليمية نظرا لتغيرات الأنماط المجتمعية والاستهلاكية خلال الجائحة، موضحة ان العديد من المؤسسات العالمية والإقليمية غيرت توجهاتها الاستثمارية عقب الجائحة لتلك القطاعات نظرا للاقبال الجماهيري والاستهلاكي عليها للواقع الملموس للنظم الحياتية والمجتمعية التي افرزتها الجائحة.

ولفتت المصادر ان التوجهات المستقبلية التي توضع في الحسبان تركز على البعد عن الأصول غير المجدية للاستثمار، مشيرة الى ان أصول عدد من الصناديق عالميا واقليما قد تأثر سلبيا بداعيات الضعف الاقتصادي الذي أصاب العالم الفترة الماضية.

واحتل صندوق الهيئة العامة للاستثمار المرتبة الثالثة من حيث إجمالي قيمة الأصول بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وارتفعت إجمالي أصول صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار ليسجل مستوى قياسياً بلغ نحو 700 مليار دولار.