عقود الخدمات الاستشارية.. للضرورة فقط

الأولى

تلقت بعض الجهات الحكومية تعليمات مشددة، بالحد من العقود الاستشارية وقصرها على الضروري فقط، منعاً للهدر، حيث طُلب منها الاستعانة بالدراسات الموجودة سابقة والتي لم تنفذ على أرض الواقع.

يأتي هذا فيما يتم تقييم وتدقيق شامل على عقود الخدمات الاستشارية السابقة، ولفتت المصادر الى أن هناك عقوداً استشارية كلفت المال العام مئات الملايين على مدى سنوات طوال ولم تجد لها مكاناً على أرض الواقع أو عادت بالنفع على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت المصادر «هناك الكثير من العقود كانت مكررة وكانت باباً للفساد والمحسوبية»، وأشارت إلى أن تراجع الإيرادات النفطية وتداعيات جائحة كورونا، أسباب رئيسة في المراجعة الحكومية الشاملة لتلك العقود والاستغناء عن غير الضروري منها، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية وفقاً لرؤية 2035 وركائزها التنموية الرامية لتحقيق استدامة المالية العامة والاقتصاد.

ولفتت الى أن العقود المستقبلية يجب أن تعطي قيمة مضافة، لعمليات تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم روح الابتكار والريادة، وتنشيط دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.