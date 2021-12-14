البحرين.. فردوس الأحلام والذكريات

آراء

«أرض الخلود» و«أرض الفردوس العظيم» هكذا وصفها المؤرخون قديما نظرا لشهرتها بينابيع المياه العذبة وغابات النخيل، وهي الأرض التي شهدت حضارات تمتد جذورها لأكثر من 5000 عام، وحلقة الوصل بين حضارات الشرق الأقصى والشرق الأوسط، نحن نتحدث عن مملكة البحرين العزيزة والتي تحتفل باليوبيل الذهبي لاستقلالها في الـ16 من ديسمبر الحالي 2021 وبالذكرى 22 لجلوس حضرة صاحب الجلالة والفخامة سمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله على العرش، لذا أحببنا أن نقدم التهنئة لأشقائنا في مملكة البحرين قيادة وشعبا وأن نشاركهم أفراحهم ومساعيهم لمستقبل أفضل يكون فيه الكيان الخليجي أرض الخير والأمن والسلام لمن يعيش فيه.

كانت البحرين ولا تزال محط أنظار وإعجاب المناصرين للحضارة والسلام والنجاح في مجالات الحياة المتعددة، حيث عرفت قديما وقبل الميلاد بـ«حضارة دلمون» ثم «تايلوس» و«أوال» وكانت حلقة وصل ومحطة لطرق التجارة بين الشرق والغرب مما جعل أرضها تشهد مزيجا من الأعراق والثقافات المتنوعة يتعايشون في أمن وسلام واستمر ذلك حتى ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، فكانت أول من أسهم في نشر الإسلام في شرق آسيا، وإلى اليوم يشهد كل من على أرض مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين هذا التناغم المعيشي فيما بينهم رغم اختلاف عقائدهم وثقافاتهم، هذا التعايش بفضل الله تعالى حيث الموروث التاريخي الحضاري لهذه الأرض الطيبة والجهود العظيمة لحكام مملكة البحرين آل خليفة العظام والذين يحكمون هذه البقعة الطيبة منذ القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا.

هذا الإرث الحضاري العظيم تم ترجمته في بداية عهد سمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دستور 2002 وميثاق العمل الوطني ولاحقا في التعديلات الدستورية 2012 والتي كانت جميعا ولا تزال تهدف إلى نهج احترام حقوق الإنسان لتعزيز دولة المؤسسات وفق ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساس أو العبث لتحقيق الاستقرار والرخاء، ولعلني أذكر مقولة سمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث قال «سيظل انتهاج الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب».

ولمواكبة متطلبات العصر الحديث المتسارعة وبنظرة ثاقبة خبيرة استشرفت التغيرات المستقبلية أطلق سمو الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحى «رؤية 2030» والذى يرتكز على ثلاثة محاور «الاستدامة والعدالة والتنافسية» ويشرف على هذا المشروع الإصلاحى صاحب السمو الملكى وولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وهو المجلس الذى يتولى إدارة وتنفيذ الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة وذلك بالتعاون مع وزارات المملكة وهيئات استشارية عالمية، وقد اعتمدت خارطة الطريق منذ عام 2008 والتى تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى التنافسية العالمية، وقد أنشأت المملكة فى إطار سعيها لتحقيق هذه الرؤية «منطقة البحرين العالمية للاستثمار» من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهى المنطقة التى تضم 114 شركة صناعية وشركات خدمات محلية متعددة الجنسيات وتوظف أكثر من 5200 موظف وتبلغ نسبة استثمار الشركات الدولية فيها 80% بمبلغ يتعدى 2 مليار دولار.

ولا ننسى في هذا المشروع الإصلاحي دور «معهد البحرين للتنمية السياسية» والذي يرأسه الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير الدولة لشؤون الإعلام، وهو المعهد الذي تأسس عام 2005 بهدف تدريب وتحضير الكوادر السياسية والإعلامية ورفع مستوى الوعي السياسي والإعلامي والثقافي كدعم لتحقيق الإصلاح الشامل وليس الاقتصادي فقط.

ولا يسعنا المقال أن نستفيض في الكلام عن مملكة البحرين الشقيقة لأننا لن نوفيها حقها، فهي بالنسبة لي نموذج لكل ما هو طيب وجميل وتحتل في نفسي مكانة خاصة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم قيادة وشعبا لكل خير وتقدم ورخاء وأمن وأمان، كل الحب والتقدير والتهاني للأشقاء في عيدهم الوطني، حفظ الله المملكة من كل سوء وجعل كل أيامهم أعياداً وسعادة.

