اتحـاد طلبـة الكويـت!

آراء

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منظمة طلابية أنشئت في 24/12/1964م لتمثيل طلاب وطالبات الكويت الدارسين داخل الكويت وخارجها، ويتكون الاتحاد من فروع تدار بهيئات إدارية منتخبة سنويا أكبرها هو فرع جامعة الكويت وأولها فروع مصر ولبنان وبريطانيا، كما شكل الاتحاد فروعاً في أستراليا وكندا والولايات الأميركية والأردن وقد أغلق فرع موسكو بسبب قلة الطلبة الكويتيين، ولكن عند السؤال عن شرعية هذا الاتحاد الذي تأسس من جيل الاباء ومرورا لجيلنا نحن اصحاب عمر منتصف الاربعين حتى منتصف الخمسين واليوم جيل ابنائنا؟ نجد الجواب أن الاتحاد المذكور هو اتحاد (شرعي وغير شرعي) وهنا تظهر العديد من علامات التعجب والسؤال الثاني لماذا هذا الوضع؟ واليوم مقالي ليس البحث في سبب شرعيته أو عدم شرعيته ولكن البحث اليوم ما هو سبب سوء التصرفات التي تصاحب كل انتخابات لهذا الاتحاد وفروعه المنتشرة حول دول العالم؟.

وكما يعرف الجميع أن اغلب القيادات الكويتية في آخر عقود القرن الماضي جاءت من رحم اتحاد طلبة الكويت لكونه كان ذا نشاط اجتماعي وثقافي وسياسي كبير بعكس حاله اليوم، ولأن بالسنوات الاخيرة بتنا نسمع عن العديد والكثير من المشاكل والالفاظ والشجارات وان العديد من هذه الانتخابات يتم الغاؤها لاسباب عديدة، وفوق كل هذا نجد أن الصورة التي تنقل من اداء البعض من هؤلاء الطلبة عن المجتمع الكويتي انه مجتمع منقسم ومتفرق وأنه مجتمع تحول لتكتلات حزبية وعرقية وطائفية وهذا ما كان يخاف تأسيس هذا الاتحاد بالسابق لكون عمل المؤسسين له على جمع ولمّ شمل الطلبة الكويتيين تحت مظلة اتحاد يجمع كل ابناء الكويت الدارسين بالدخل والخارج تحت كلمة واحدة تخدم وتطور كويت المستقبل وليس كما هو الحال اليوم حيث عاش الاتحاد المذكور فترة طويلة من الزمن في صراع بين التوجهين الليبرالي والاسلامي ولكن بصورة تظهر للكل مدى تقدم ورقي الطالب الكويت من دون الفاظ نابية وشجارات بين ابناء الوطن الواحد من اجل مقعد تنفيذي في اتحاد نصفه شرعي ونصفه الآخر غير شرعي، وهنا نقول العيب بات واضحا أنه ليس من الاتحاد المذكور بل العيب بات في ثقافة الجيل الجديد الذين يتنافسون على كراسي هذا الاتحاد وثقافتهم تعني انها ثقافة مجتمع كامل وليس هم فقط لكونهم هم نتاج مجتمعنا الحالي الذي بات الصراع والشجار فيه حاضرا في كل مجالات التنافس وكل عمل ديموقراطي! وهذا الذي يقوم فيه ابناؤنا اليوم هو نتاج زرعنا نحن حيث خلقنا لديهم ان كل شيء نرغب فيه يجب ان نأخذه بالقوة والعنف وان لغة الحوار والتفاهم ليس لها نفع وان القوي يأكل الضعيف والتقوقع خلف العرق والطائفية والعائلة والقبيلة هو العامل المهم لكي تصل لهدفك فباتت الخطابات والاشعار التي تمجد وتمدح دون الالتفات لمصلحة الوطن والمواطن وان كل هذا سيخلق لنا رجال المستقبل وهم في نفوس غير موحدة ونرجع ونقول الخلل بالمجتمع الذي تغير عن السابق من حيث الثقافة والاداء وبات الكل كأنه في غابة حيث حظر الشجار والخلاف وغاب الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، ولذا نقدر ان نقول إن العمل الديموقراطي في الكويت بكل اشكاله وفروعه بحاجه لتجديد وتصحيح بداية من الثقافة حتى نصل للتطبيق الراقي والصحيح الذي كنا فيه حتى نرى ابناءنا في اجمل صور العمل الديموقراطي تحت شعار الكل كويتي ومن يتم اختياره نقوله مبروك والخاسر نقوله خيرها في غيرها.

وبالختام نقول نطلب الاصلاح في ثقافتنا الديموقراطية الحالية حتى ندخل المستقبل بعقول مسلحة بثقافة حب الوطن مع العلم في مختلف العلوم لكي يكمل ابناؤنا ميسرة الكويت على خطى الاجداد والاباء، واختصرها واقول نحتاج ثقافة من اجل نثقف ابناءنا والآن ما في عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويحفظ أبناءنا بكل شيء لكونهم رجال مستقبل هذا الوطن، ولا يصح إلا الصحيح.

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أتقدم بخالص العزاء لآل الصباح الكرام بفقيدهم الشاعر والاعلامي الشيخ دعيج الخليفة الصباح رحمه الله ولذويه الصبر والسلوان، ولا نقدر إلا أن نقول الحمد لله ولجنة الخلد يا بوخليفة الإنسان والصديق رحمك الله.

