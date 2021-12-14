قيادة الأحداث

آراء

جاء في قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 وقد صنف الاحداث بحدث منحرف وحدث معرض للانحراف وتم تحديد الاعمار، والحدث كما جاء تعريفه هو كل شخص لم يتجاوز 18 من عمره، والحدث المنحرف كل من اكمل الـ7 الى 18 وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون.

هناك عقوبات لقيادة المركبة بدون رخصة وكذلك من اعطى المركبة لشخص لا يحمل رخصة، او من لا توجد معه رخصة، لعقوبة تصل الى الحبس ثلاثة اشهر وغرامة مالية، وقبل أيام تم التصريح من قبل وزارة الداخلية بأن أعداد الأحداث الذين تم ضبطهم 752 حدثا تقريباً خلال اسبوع بقيادة مركبة بدون رخصة، وهذا رقم مخيف ويعتبر استهتارا وتجاوزا للقانون، واهمالا من قبل اولياء الامور، ويجب أن تكون هناك توعية وتثقيف للمجتمع بمعرفة القانون، والعقوبات وعدم تجاوزها واحترام رجال الامن، ومراقبة أولياء الامور لأبنائهم هي الاساس، وعدم تشجيعهم لمخالفة القانون، وأن يكون لهم قدوة حسنة.

يجب أن تكثف وزارة الداخلية مشكورة جهودها، بعدم التهاون والحزم على كل مخالف، والحد من انتشار هذه الظاهرة المخيفة، والتي تسبب رعبا وقلقا للناس وذلك لعدم تحمل المسؤولية.

الحل:

إما أن يتم تطبيق القانون بحزم، ومن غير مجاملة، وإما أن يتم تخفيض سن رخصة القيادة، واعطاء الرخصة للحد الادنى من العمر من 16 سنة ميلادية وما فوق، وتكون بشروط وقيود خاصة لحين اكمال الـ18 ميلادية.

