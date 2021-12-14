الانتخابات العراقية.. وما بعدها

آراء

كان يفترض بنتائج الانتخابات العراقية، أن تكون نقطة فاصلة في حسم كل الصراعات السياسية، وتحدد الفائزين من الخاسرين، ومن تقبل الجمهور مشاريعهم وبرامجهم، ومن لم يفعل معهم ذلك.. فهكذا هو حال الديموقراطية كما كان يفترض أن تكون عليه، ونتيجتها الديموقراطية في معظم دول العالم..

كانت نتائج انتخاباتنا مغايرة تماما لذلك، فرغم أنها أفرزت طرفا له عدد مقاعد كبير نسبيا، مقارنة ببقية منافسيه الاخرين، لكنها أيضا أنتجت اعتراضات كبيرة جدا، نتيجة لشكوك وشكاوى بعضها كان منطقيا، لوجود مؤشرات كبيرة على حصول تلاعب بشكل ما، ووجود تقارب في عدد ما ناله كل حزب منهم من أصوات الجمهور، رافقه وجود تباين واضح وكبير في عدد ما نالوه من مقاعد!

رافق كل ذلك، تصعيد سياسي غريب، من معظم الأطراف فائزة كانت أو خاسرة، وكأننا في وسط لعبة، يقودها «مراهقون» لا يفقهون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا يدركون أن ما يتنافسون عليه هو مصير بلد، له تاريخ كبير وعريق وله مكانة وأهمية كبيرة، لا لشعبه فقط ولكن للاقليم والعالم.. وتسود علاقات تلك القوى عدم ثقة عظيمة، ناهيك عن تقلب في المواقف، ونهم وتلهف «لابتلاع» المناصب الحكومية، مع لعب دور المعارض لها، وبشكل متكرر حتى صارت مواقفهم أقرب للنكتة السمجة!

ورغم أن الفوز لطرف بعينه كان واضحا عدديا، لكنه لم ولن يتيح له الانفراد بقرار البلد ولا حتى مكونه في الأقل.. فتعقيد الوضع السياسي العراقي، وطريقة سير الأمور تبعا لما أسسه المحتل من نظام حكم، ووجود عوامل اقليمية ودولية مؤثرة، لن تسمح لأي جهة بذلك، على الأقل في المدى القريب المنظور.. رغم أن هذا خلاف ما يتمناه الجميع من حكم للأغلبية، بافتراض أننا نعيش وضعا ديموقراطيا!

وبعيدا عن كل تلك الضوضاء، والتشتت والحيرة والارتباك، والتهجم والتصعيد المقلق والساذج الذي يسود المشهد، فمن المؤكد أن هناك ممن يملكون شيئا من حكمة وتعقل ووسطية، سيكون لهم تحركات في «الأروقة الخلفية» سيقربون المطالب للفرقاء، وسينزلون أصحاب السقوف العالية في المطالب، من أبراجهم الوهمية ويجلسونهم معا، عند أرض الواقع الحقيقي.. والنتائج لن تكون مرضية، لكنها ستكون ضمن المتاح وبأقل خسائر ممكنة..

ما بعد نتائج انتخابات هو أهم واخطر من عملية الانتخابات نفسها، هذا ما أثبته واقعنا وتجاربنا السابقة.. ومازلنا كمجتمع لم نبلغ مرحلة كافية من النضوج السياسي، لندرك كل تفاصيل لعبة الحكم والأمم، ودور كل طرف فيها، ومازلنا نخدع بقضايا ساذجة أو خطابات فارغة انفعالية، ولا نميز بين من يحمل مشروعا لبناء دولة، واخر يخدعنا بمواقف وأحاديث لا تغني ولا تسمن.. وسنحتاج لوقت ليس قصيرا لنزداد وعيا ونفهم أكثر، لكننا سنصل لذلك يوما.

لن يخسر الساسة المتنافسون في تلك اللعبة كثيرا، فمن يدفع ثمن صراعهم وتقاتلهم على السلطة، هو الشعب والوطن.. وكلما تأخرنا في فهم الأمور، و لم نتعلم كيف نميز بين من يحمل مشروعا، ومن يخدعنا بشعارات أو تاريخ أو أرث أو منجزات مكذوبة وهمية لا قيمة لها، سيزيد مقدار ما ندفعه من عمرنا ثمنا للوصول لما نحلم به، من عيش كريم وحقوق واجبة للانسان.

