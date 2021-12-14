فلسطيني دين أم شريعة!

آراء

آخر ما تفتقت عنه عقلية بعض المسلمين منا - الله يهديهم- أن الإسلام هو الدين الوحيد والبقية من يهودية ومسيحية مجرد شرائع لا أديان!

طبعا ويستشهدون كعادتهم على ما يذهبون بآيات قرآنية كريمة!

فالقرآن والحمد لله كتاب عظيم فيه كل شيء!

أنا مستغرب ومستهجن من ذلك الرأي ولا أعرف ما الهدف من طرحه بل أنا لا أعرف ما الفرق بين الدين والشريعة!

وأيهما أقوى وأفضل! عمري 71 سنة ولا أعرف ذلك ولم يسبق لأحد أن عرّفني ذلك لا من أهلي ولا من أساتذتي في عشرات البلاد الإسلامية التي وطئتها كثيرا أو قليلا من الأيام!

وسؤالي: لماذا يحاول البعض منا -نحن المسلمين- طرح مثل هذا الطرح سواء بنية طيبة أو خبيثة ؟!

يا أخي: لكم دينكم ولي دين ونقطة ومن أول السطر.

أنا ثابت على ديني الإسلامي ولن أغيّره أبدا لأنه دين أبي وجدي وإخوتي وأخواتي سواء هو دين أو شريعة أو كلاهما معا!

أنا أعتبر ديني هو الأفضل كما أعتبر ابني هو الأفضل وهذا لا ضرر فيه ولا ضرار طالما أنا لا أعادي من هو على غير ملّتي ولا أكره غير ابني! لكن يبدو أن المتزمتين من رجال الدين يكرهون بعضهم بعضا ويحبون أن يشغلوا الناس بالكراهية والعداوة بدلا من المحبة والمودة مع أننا من دين واحد دين الروح!

فالكل منهم وللأسف يقول ان دينه هو الأفضل ويستشهد بشواهده ويستدل بدلائله ويستند على أسانيده!

بل إن رجال الدين الواحد منهم يفاضلون بين أهل الدين الواحد ويبرعون في تقسيمهم وفي تصنيفهم وكأننا -ناقصين- خلافاً واختلافاً ومشاكل ومعارك وحروباً داخلية وخارجية!

يا ناس: الدين محبة وسلام وخير وحق وجمال

والعالم مليء بالأديان والشرائع والعقائد والعبادات والمقدسات ويتسع لها والله أدرى بعباده!

فلا تسيسوا الدين أيها المتزمتون كي لا يكون بغضا وكرها وحربا وقتلا ودمارا!

تبادلوا المحبة تسعدوا!

والله يهديكم ويهدينا!

