الأمن الغذائي وإحصاء الحيوانات والسوق السوداء

آراء

الاعلاف الحيوانية مكون اساسي للامن الغذائي حيث ان استدامة توافرها والحصول عليها يؤدي الى استدامة تربية الثروة الحيوانية بالكويت.

والاعلاف الحيوانية نوعان الاعلاف الحيوانية المالئة (الاتبان والبرسيم)، والاعلاف الحيوانية المركزة وهي الحبوب الشعير والذرة ومخلفات المطاحن وتقوم بتوفيرهما شركة المطاحن ومخابز الدقيق بشكل احترافي متميز. ولدى الكويت مخزون استراتيجي يغطي البلاد لفترة جيدة في حال وجود ازمة. ولكنّ هناك قصورا في آلية توزيع العلف، حيث تتسرب الاعلاف المدعومة الى السوق السوداء. والتي سببها ان هناك ضعفاً كبيراً وعدم دقة في احصاء الثروة الحيوانية بالكويت مما يؤدي الى وصول اعلاف مدعومة لمن لا يحتاجها ولا يستحقها فيبيعها على المحتاج المستحق، فهو حقيقة تاجر يبيع الدعم الحكومي. وتسببت ازمة كورونا بازدهار السوق السوداء لسببين اولا سوء تنظيم توزيع الاعلاف الحيوانية من قبل هيئة الزراعة والذي تفاقم خلال ازمة كورونا، حيث تسببت الازدحام في هيئة الزراعة والنظام الورقي البطيء الى ازدهار السوق السوداء، وكذلك أسهم الارتفاع الكبير في سعر الاعلاف المالئة في التركيز على استهلاك العلف المركز. مع ان الخلطة المثالية للمواشي لابد الا تقل عن 50% اعلاف مالئة.

وأحب ان اختم مقالي بحلول لمشاكل الاعلاف بالكويت:

1- القضاء على السوق السوداء: وهي التي تنافس المربين الحقيقيين في كمية الدعم المحدودة المرصودة لهم وحلها يكون اما بـ:

أ- قبول مقترح مطاحن الدقيق بالغاء ربط الاعلاف المدعومة ببطاقة المربي التي تصدها هيئة الزراعة وتوفير الاعلاف المدعومة بكل مناطق الكويت الزراعية وبالتالي تموت السوق السوداء للاعلاف المدعومة.

او ب- عمل نظام وطني لترقيم الحيوانات وتكليف جهة حكومية قوية وامينة بحصر الحيوانات وتسجيلها ومتابعة ملكيتها بنظام تتبع متقن وفعال وشامل خلال دورة الإنتاج كاملة من الولادة الى المسلخ، وقد يكون ذلك تابعا لهيئة الادارة العامة للإحصاء او هيئة المعلومات المدنية او كليهما إذا تعذر ذلك على هيئة الزراعة. كما ان معهد الكويت للأبحاث العلمية قد يكون قادراً على ان يوفر الاستشارة العلمية اللازمة بهذا الخصوص.

2- اتخاذ خطة استراتيجية لتوفير الاعلاف المالئة وتخزينها بالدولة، حيث ان عدم وجود الية تضمن ذلك في الكويت يعرض البلاد الى خطورة الشح الكبير في هذه المواد والارتفاعات المفاجئة عالميا في اسعارها والأزمات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، مما يسبب تهديد للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لمنتجي الثروة الحيوانية ومستهلكيها. والحل هو ان يتم يكلف ذراع وطني قوي باستيراد وتخزين هذه المواد بالكويت من السوق العالمي كما عملت الامارات من خلال شركة الظاهرة، ويمكن ان تكون للشركات الاستثمارية الكويتية الحكومية نصيب في هذا.

ارجو ان اكون وفقت في عرض المشاكل والحلول، وارجو ان تجد اذان صاغية من بيدهم الحل والعقد.

حفظ الله الكويت وساكنيها من كل مكروه ومتعهم بالخير والرفاه دوما امين.

