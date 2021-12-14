القرعة «المعادة» تضع سان جرمان في مواجهة ريال مدريد

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أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المعادة التي سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في مباراة يعود فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب سانتياغو برنابيو الذي لطالما واجه فيه الفريق الملكي مع فريقه السابق برشلونة.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة منتظرة أخرى بين مان يونايتد الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بينما أوقعت القرعة تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في مواجهة ليل الفرنسي، وليفربول الإنكليزي أمام انتر الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، ومانشستر سيتي الإنكليزي أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإنكليزي، وأياكس الهولندي مع بنفيكا البرتغالي. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بشكل رسمي إعادة القرعة بسبب خطأ في الإجراءات.

وقال يويفا في بيان رسمي: «بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة». وأضاف: «نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا».

وكانت القرعة قد شهدت خطأً، بوضع مان يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح. وسحب أندريه أرشافين، مهاجم آرسنال السابق، الكرة الخاصة بمان يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي. ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معًا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على يونايتد وفياريال. وبناءً على ذلك، تقدم كل من أتلتيكو مدريد ومان يونايتد وفياريال باحتجاجات على نتيجة القرعة، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». وكانت القرعة الملغاة أفرزت مواجهة بين باريس سان جرمان الفرنسي ومان يونايتد الإنكليزي اللذين يضمان النجمين ميسي وكريستيانو رونالدو. كما اسفرت القرعة عن لقاء تشلسي الإنكليزي حامل اللقب مع ليل الفرنسي وهي المواجهة تكرر كذلك في القرعة المعادة، وجاءت بقية مواجهات القرعة الملغاة كالتالي: أتلتيكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونيخ الألماني، ريال مدريد الإسباني مع بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني مع مانشستر سيتي الإنكليزي، سالزبورغ النمساوي مع ليفربول الإنكليزي، إنتر الإيطالي مع أياكس الهولندي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي.

