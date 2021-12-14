ريال حسم «دربي» مدريد

دوليه

تخطى ريال مدريد بنجاح عقبة «الدربي» بتغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-0 ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني. وأحرز الهدف الأول للريال كريم بنزيمة في الدقيقة السادسة عشرة، ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 57. وبذلك عزز ريال مدريد موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 42 محققاً فوزه الثالث عشر في المسابقة مقابل 3 تعادلات وخسارة، من جانبه تجمد رصيد أتلتيكو حامل اللقب عند 29 نقطة في المركز الرابع متلقياً خسارته الثالثة مقابل 5 تعادلات و8 انتصارات. وفي مباراة ثانية واصل برشلونة إهداره للنقاط وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه أوساسونا 2-2. وافتتح نيكولاس غونزاليس التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يدرك أوساسونا التعادل سريعاً في الدقيقة 14 عن طريق المدافع دافيد غارسيا. ومع انطلاق الشوط الثاني تقدم برشلونة مجدداً عن طريق مهاجمه الصاعد عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 49. وكاد العملاق الكاتالوني أن يقتنص ثلاث النقاط حتى تمكن إزكويل أفيلا من تسجيل هدف التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بالتعادل. ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بعد أن تعادل الفريق للمرة السادسة هذا الموسم مقابل أربع هزائم وستة انتصارات فقط منذ انطلاق الموسم الحالي. من جانبه رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر. وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة بعد المباراة «لاعبونا الشبان هم الإيجابية الأساسية لكن بشكل عام النتيجة سلبية». وأضاف «إنه أمر جيد لمستقبل النادي، لكنها تكشف حقيقة الوضع الحالي. إنهم شبان للغاية، ولا نستطيع توقع أن يؤدوا جيداً كل أسبوع. إنه وضع صعب يحتاج إلى الوقت والصبر». ورأى تشافي الذي حقّق فوزين من أصل ست مباريات خاضها كمدرب للفريق، أنّ برشلونة «يحتاج إلى فوز بشكل عاجل». وفي مواجهة أخرى مهمة في مقدمة الترتيب، انتزع ريال بيتيس فوزاً كبيراً على ريال سوسييداد متصدر الترتيب السابق برباعية نظيفة على ملعب «ستاد بينتو فيامارين». وعزّز بيتيس موقعه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بعد فوز رابع توالياً، بينما واصل سوسييداد نزيف النقاط حيث يحتل حاليًا المركز الخامس بـ 29 نقطة إثر خسارة ثالثة توالياً. وسجّل أهداف اصحاب الارض كل من أليكس مورينو (14 و79)، خوانمي (57) والفرنسي نبيل فقير (66). وكان بيتيس هزم برشلونة الاسبوع الماضي في عقر داره على ملعب كامب نو.

