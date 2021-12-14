إنتر تصدَّر.. ونابولي سقط

دوليه

انفرد إنتر حامل اللقب بصدارة الدوري الايطالي بفوزه الساحق أول من أمس على ضيفه كالياري برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الـ 17. واستفاد إنتر على أكمل وجه من تعادل غريمه ميلان السبت ضد أودينيزي، ليرفع رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة عن جاره، وثلاث عن أتالانتا الثالث الفائز على فيرونا 2-1 ، فيما تجمد رصيد نابولي عند 36 نقطة في المركز الــ 4. وواصل «النيراتسوري» مستوياته الرائعة في الدوري، محققًا فوزه الخامس تواليًا بفضل أهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (29 و68)، التشيلي ألكسيس سانشيس (51) والتركي هاكات تشالهان أوغلو (66). من جانبه فشل نابولي في اعتلاء الصدارة ولو مؤقتًا، بخسارته المفاجئة على أرضه ضد إمبولي بهدف دون رد سُجل بطريقة غريبة. وسجّل باتريك كروتوني الهدف الوحيد في المباراة (64) بطريقة غريبة بعد أن شتت لاعب الخصم البديل الكاميروني أندري زامبو أنغويسا الكرة برأسه إثر ركنية، اصطدمت بالجهة الخلفية لرأس كروتوني من دون أن يراها وعادت طريقها الى المرمى. وقال مدرب نابولي لوتشانو سباليتي «لم نكن جيدين في إظهار الجودة عندما أتيحت فرص إنهاء المباراة. في تلك اللحظات التي كنا فيها في منطقتهم، لم نكن أذكياء في القيام بالخيارات الصحيحة». وفي مباراة اخرى، تقدم فيرونا عبر جوفاني سيميوني (22) فيما عادل الروسي أليكسي ميرانشوك (37) لأتالانتا قبل أن يمنح الهولندي توين كوبمينيرز الفوز للضيوف (62).

