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دوليه

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سان جرمان واصل انتصاراته


ابتعد باريس سان جرمان بصدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه موناكو بهدفين نظيفين أول من أمس في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة. وأصبح رصيد نادي العاصمة الفرنسية 45 نقطة في المركز الأول بفارق 13 نقطة عن مرسيليا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين، في حين تجمد رصيد موناكو عند 26 نقطة في المركز الثامن. وسجّل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي ثنائية في الشوط الأول (12 من ركلة جزاء و45+1) رافعًا أهدافه إلى 100 في الدوري مع سان جرمان. واستعاد «بي أس جي» نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولتين السابقتين أمام كل من نيس من دون أهداف ولنس (1-1) على التوالي.


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