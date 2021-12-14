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كورونا يضرب يونايتد وأستون فيلا


انضم ناديا مان يونايتد وأستون فيلا الى الاندية التي فتك بها فيروس كورونا في الدوري الانكليزي، وفق ما أفادت تقارير محلية أول من أمس. وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» الى أنه هناك شكوكاً بإقامة مباراة يونايتد ضد مضيفه برنتفورد اليوم، بعد إصابات كثيرة في صفوف لاعبي وموظفي الاول. وكانت نتائج اللاعبين جاءت سلبية قبل الفوز 1-0 على نوريتش الاحد. فيما ذكر موقع «ذي أثلتيك» أن أستون فيلا ألغى الحصة التدريبية أول من امس بعد ثبوت عدد من الإصابات، واحدة في صفوف اللاعبين والأخرى بين الموظفين. وكانت ألغيت مباراة توتنهام وبرايتون أول من امس أيضا في الدوري بسبب إصابات في صفوف النادي اللندني طالت 13 شخصًا من لاعبين وعاملين. ويواجه توتنهام خطر الخروج من مسابقة «كونفرنس ليغ» بعد تعذر الاتفاق على تحديد موعد لخوض المباراة المؤجلة ضد رين الفرنسي التي كانت مقررة الخميس. كما غاب سبعة لاعبين عن ليستر سيتي خلال الفوز برباعية نظيفة ضد نيوكاسل أول من امس بسبب إصابة سبعة لاعبين في صفوفه.


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