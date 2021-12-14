فرانكفورت أوقف صحوة ليفركوزن

دوليه

أوقف آينتراخت فرانكفورت صحوة ضيفه باير ليفركوزن بالدوري الألماني «بوندسليغا»، وحرمه من الاقتراب من وصافة ترتيب المسابقة، بعدما حقق فوزا كاسحا بنتيجة 5-2، أول من أمس، ضمن المرحلة 15 للمسابقة

وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم من المركز الثاني عشر إلى التاسع.

في المقابل، تجمد رصيد ليفركوزن، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الثالث.

وبادر ليفركوزن بالتسجيل عن طريق نجمه التشيكي باتريك ستشيك مبكرا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وقلب فرانكفورت المباراة رأسا على عقب، بعدما أدرك التعادل عقب تسجيل لوكاس سيلفا ويسير ليندستروم الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين 23 و30 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول 2-2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي تسيده فرانكفورت بعدما سجل 3 أهداف أخرى عبر إيفان نديكان وكريستيان ياكيتش وجبريل سو في الدقائق 50 و66 و76.

