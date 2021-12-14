كريستال بالاس هزم إيفرتون

دوليه

استعاد كريستال بالاس ذاكرة الانتصارات في الدوري الانكليزي، بفوزه الكبير على ضيفه

إيفرتون 3-1 أول من أمس، ضمن الجولة 16 من البطولة، كما شهدت الجولة فوز كبير لليستر سيتي على نيوكاسل 4-0، فيما عرقل بيرنلي نظيره وست

هام بالتعادل 0-0.

وعلى ملعبه «سلهورست بارك»، دخل الفريق اللندني للاستراحة متقدما بالهدف الذي سجله لاعب الوسط الصاعد كونور غالاغير قبل نهاية الشوط بـ4 دقائق.

وفي الدقيقة 62، زاد بالاس الفارق بالهدف الثاني بتوقيع المدافع جاميس تومكنز.

ولكن سرعان مع عاد الضيوف للقاء بهدف تقليص الفارق بعد 8 دقائق عن طريق النجم الفنزويلي المخضرم خوسيه سالومون روندون.

وبينما كان يسعى إيفرتون لتسجيل هدف التعادل، أطلق غالاغير رصاصة الرحمة عليهم بهدف «قتل» المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. وبهذه النتيجة يوقف بالاس مسلسل نزيف النقاط بعد 4 جولات (تعادل و3 خسائر متتالية)، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الـ12. في المقابل، واصلت كتيبة الإسباني رافائيل بنيتيز سلسلة النتائج المتواضعة بخسارة رابعة خلال آخر 5 مباريات مقابل انتصار وحيد، وهي الخسارة الثامنة للفريق في الموسم. وتجمد رصيد «التوفيز» عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

