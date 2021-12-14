مضوي: النهائي ثأري.. وجمهور القادسية يفهم الكرة

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أكد الجزائري خير الدين مضوي مدرب القادسية أن مواجهة الكويت في نهائي كأس الأمير يوم 21 ديسمبر الحالي ستكون «ثأرية» بالنسبة للأصفر بعد الخسارة أمام الأبيض بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الماضية من الدوري الممتاز. وقال مضوي إن التفكير حالياً في مباراة اليرموك غداً في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، موضحًا: «في الوقت الحالي مباراة اليرموك الأهم، فهي تعطينا فرصة أكبر للتحضير خصوصاً من الناحية البدنية».

وأضاف: «كما تعرفون فإن المباراة النهائية قد تُكتسب ولا تُلعب، وهذا الأمر يجب أن يكون حاضراً في ذهنية اللاعب من أجل تحقيق الفوز والعودة إلى الواجهة»، متوقعاً أن تكون المباراة النهائية «ملحمة في إطار كروي».

وتابع: «تحضيراتنا للمباراة النهائية ستكون كالمعتاد لكنها بالتأكيد فيها بعض الخصوصية، لأن اللقاء النهائي مع الكويت سيشهد حماساً وتشويقاً، وعادة المباراة النهائية تلعب على تفاصيل صغيرة، ونتمنى أن نحقق الفوز كي نسعد الجماهير»، مشيراً إلى أن الخسارة أمام الأبيض بثلاثية في الدوري الممتاز «مجرد كبوة» قد يتعرض لها أي فريق بالعالم، وقال: «كرة القدم تقبل بالواقع فقط، ونحن لم نكن جيدين أمام الكويت في الدوري، ومن الصعوبة العودة للفوز واللعب بعد تلك الخسارة لكننا نملك نوعية لاعبين من أصحاب الخبرة الذين لهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور».

وأشاد مضوي بجماهير القادسية الذين يمنحون اللاعبين دفعة كبيرة بحضورهم ودعمهم الكبير، وقال: «جمهور الأصفر واقعي ويفهم كرة القدم، تجدهم دائماً خلف الفريق في الحلوة والمرة بحضورهم ودعمهم، ويجب علينا أن نراضيهم هذه المرة بالفوز والتتويج باللقب».

واتفق لاعبو الأصفر على ضرورة رد الاعتبار أمام الكويت والفوز في المباراة النهائية التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل من أجل إسعاد جماهير الأصفر. وقال العراقي علي فايز أن النهائي سيكون صعباً وأمام فريق كبير له تاريخ ويضم لاعبين كباراً، مشيراً إلى ان النادي يجب أن يحضر للمباراة بالشكل الصحيح وفق رؤية الكادر التدريبي. ولفت إلى أن النتيجة هي الأهم في مثل تلك المباراة بغض النظر عن المستوى، مشدداً على ضرورة إسعاد الجماهير بعد الخسارة بثلاثية في الدوري.

من جانبه، قال اللاعب عبدالله ماوي أن الأصفر لم يقدم الأداء المطلوب في آخر جولتين، لذلك فان المباراة النهائية ستكون فرصة من أجل رد الاعتبار أمام الكويت واستعادة ثقة الجماهير، مؤكداً أن كلا الفريقين يعرف الآخر وأنهما معتادان على المباريات النهائية في السنوات العشر الأخيرة.

بدوره، اعتبر حارس الأصفر مبارك الحربي أن جمهور القادسية هو السند الحقيقي للفريق، وقال: «الجماهير حضرت بقوة أمام العربي في الدور نصف النهائي ونتمنى حضورهم في المباراة النهائية أمام الكويت»، مؤكداً أن الروح المعنوية عالية لدى اللاعبين وأنهم مستعدون تماماً للمواجهة المنتظرة.

