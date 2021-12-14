جاسم يغيب 10 أيام ويغادر مع «أزرق الطائرة»

محلية

يحتاج لاعب الكرة الطائرة في نادي الكويت والمنتخب الوطني عبدالله جاسم الى برنامج تأهيل لا يقل عن 10 أيام من أجل العودة إلى التدريبات بعد تعرضه إلى إصابة قطع في اربطة الكاحل خلال مباراة فريقه أمام العربي في بطولة الدوري الأسبوع الماضي.

ويخضع جاسم حالياً إلى برنامج علاجي مكثف في النادي على أن يغادر مع المنتخب غدا إلى المعسكر التدريبي في صربيا استعدادا لدوري الألعاب الخليجية التي ستستضيفها الكويت يناير المقبل.

وقال مدير فريق الكرة الطائرة في نادي الكويت منصور الشمري ان أطباء النادي يشرفون حالياً على علاج جاسم بالتنسيق مع الاخصائيين في المنتخب حيث سيغادر اللاعب مع «أزرق الطائرة» وسيستمر بالعلاج خلال المعسكر التدريبي حتى موعد عودته الى التدريبات. ويعتبر جاسم من الركائز الأساسية في النادي والمنتخب.

وأشار الشمري إلى أن تدريبات «أبيض الطائرة» انطلقت أمس بعد فترة الراحة التي منحت للاعبين نظراً لتوقف بطولة الدوري، بمشاركة 6 لاعبين فقط لانضمام البقية إلى تدريبات «أزرق الطائرة»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني دامين أريدوندو راض عن أداء الفريق لغاية الآن وانه يسير على الخطة الموضوعة بشكل مسبق والتي ترتكز على مشاركة جميع اللاعبين الـ14 في المباريات الرسمية حتى يكون جميع اللاعبين بأفضل مستوياتهم.

