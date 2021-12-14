«ذهبية» للملاكمة نورة في السعودية

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حققت لاعبة منتخب الملاكمة نورة المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 66 كغ ضمن بطولة السعودية للملاكمة للسيدات، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها التونسية أحلام مصطفى، واقيمت البطولة برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي ، وشارك في البطولة 42 ملاكمة من عدة دول، بينها السعودية المستضيف، والكويت، وتونس، المغرب، والأردن. وأبدت الملاكمة نورة المطيري سعادتها الغامرة بالإنجاز الذي حققته، مشيدة بحسن التنظيم للبطولة، وقالت: «حققت الميدالية الذهبية بعد منافسة قوية في المباراة النهائية، وأتمنى أن يتم تنظيم العديد من البطولات الخاصة بالملاكمة النسائية في الفترة المقبلة، وأن تكون الكويت إحدى المحطات المهمة المقبلة، خاصة وأن اتحاد الملاكمة أثبت قدرته على تنظيم أفضل البطولات العربية والإقليمية، بعدما نجح بامتياز في تنظيم بطولة المنتخبات العربية، وقبلها البطولة الآسيوية للناشئين للملاكمة».

