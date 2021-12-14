«الجمباز الإيقاعي» يستعد لكأس الإمارات.. والملا أشاد بمدربي «الباركور»

محلية

يستعد منتخب الجمباز الإيقاعي حالياً للمشاركة في بطولة كأس الإمارات الدولية، إذ سيغادر وفد المنتخب يوم 20 الشهر الحالي إلى دبي تمهيداً للمشاركة في البطولة، وسيترأس الوفد عضو اللجنة النسائية في الاتحاد سعاد الكندري ويضم الوفد 4 لاعبات بقيادة المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك.

من جانب آخر، هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على فوزه بمنصب العضو الاستشاري في الاتحاد الدولي للجمباز، خلال الانتخابات التي جرت أخيراً في مدينة أنطاليا التركية، جاء ذلك خلال استقبال الملا أمس في مكتبه بمقر الهيئة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يرافقهم المدربان الوطنيان في لعبة الباركور محمد العطار وسليمان عبدالرضا.

وشكر الملا رئيس وأعضاء الاتحاد على هذه الزيارة، ومشيداً بنجاح مدربي الباركور في الدورة التدريبية التي أقيمت في قطر وبحصول العطار على المركز الأول، مبدياً ثقته بقدرة المدربين والاتحاد على نشر اللعبة في البلاد وبنائها على أسس متينة.

