برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا اليوم

دوليه

سيكون ستاد مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض مسرحاً اليوم لمباراة ودية بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني على «كأس مارادونا»، وذلك لتخليد ذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا. وتقام المباراة بعد عام من وفاة «الولد الذهبي» في 25 نوفمبر 2020، وتتزامن مع موسم الرياض 2021 حيث يخوض نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديان على الملعب ذاته مباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر المقبل بمشاركة جميع نجوم الأخير وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.

ولعب مارادونا أيضاً بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

وكان مارادونا زار السعودية وشارك في مباراة ودية مع فريق الأهلي في نوفمبر 1987 ضد فريق بروندبي الدنماركي في مهرجان رياضي كروي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي السعودي.

وكان المدير الفني لنادي بوكا جونيورز سباستيان باتغليا عن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة. وضمّت القائمة 26 لاعبًا، جاء على رأسهم ماركوس روخو الدولي الأرجنتيني ولاعب مان يونايتد الأسبق، والذي لعب لـ«الشياطين الحمر» بين عامي 2014 و2021، محققًا مع الفريق 4 ألقاب منهم الفوز بالدوري الأوروبي موسم 2016-2017، قبل أن يعود لوطنه ليلعب مع إستوديانتيس. وتضم القائمة أيضًا إدواردو سالفيو نجم أتليتكو مدريد، وبنفيكا الأسبق، والذي فاز مرتين بلقب الدوري الأوروبي مع «روخي بلانكوس» بين 2009 وحتى 2011 كما حقق لقب الدوري البرتغالي 5 مرات مع بنفيكا.

يوجد الدولي الأرجنتيني كريستيان بافون ضمن قائمة الفريق أيضًا، إذ حقق مع بوكا 6 ألقاب خلال مسيرته، من ضمنهم لقبين للدوري الأرجنتيني، وتواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من روسي، غارسيا، إزكويردوز، روخو، لوبيز، زامبرانو، فابرا، أدفنكولا، سانديز، مانكوسو، كامبوزانو، فاريلا، رولون، غونزاليس، ألميندرا، ميدينا، مونتيس، موليناس، راميريز، كاردونا، سالفيو، بافون، فيلا، برياسكو، سيبايوس، وفاسكيز.

فيما ضمت بعثة برشلونة التي وصلت الرياض أمس كلًا من: تير شتيغن، ديست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، بويج، ديمبلي، ألفيس، ديمير، نيتو، كوتينيو، لينغليت، لوك دي يونغ، فرينكي دي يونغ، مينغويزا، أومتيتي، غارسيا، بينا، نيكو، غوتغلا، جافي، بالدي، أخوماش، سانز، كوماس، مارمول، ماتيوس وخايمي.

