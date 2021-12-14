51 نقطة لدورانت في سلة ديترويت

دوليه

سجّل كيفن دورانت 51 نقطة وقاد بروكلين نتس إلى تخطي ديترويت بيستونز المتعثر 116-104 أول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق دورانت بشكل لافت محرزًا ايضًا تسع تمريرات حاسمة، وواصل عروضه الهجومية القوية، حيث يتصدر ترتيب الهدّافين بـ 28.5 نقطة مع 7.6 متابعات و5.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة. كما تمكّن من تخطي عتبة الخمسين نقطة في مباراة واحدة للمرة السابعة في مسيرته.

وعزّز نتس موقعه في صدارة المنطقة الشرقية بـ 19 انتصاراً مقابل 8 هزائم، بينما يقبع بيستونز في المركز الأخير بـ 4 انتصارات و22 خسارة.

ونجح دورانت في حمل كرة النار في ظل غياب لاعبَين أساسيين عن فريقه، جيمس هاردن وبول ميلساب، بالإضافة الى استمرار غياب كايري إرفينغ الذي يرفض تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19، ما حرمه من خوض أي مباراة بعد هذا الموسم.

وقال دورانت «كنت أعرف أنه عليّ قيادة الهجوم أكثر الليلة. وقعنا في فخ الكرات الضائعة، وكنت من بين المسؤولين عن ذلك أيضًا، لذا قرّرت ان أبادر اكثر الى التسديد».

إضافة الى مجهوده الهجومي، برز حضور دورانت ايضًا من الناحية الدفاعية مع سبع متابعات، ليحقّق نتس فوزه الثالث في آخر أربع مباريات.

وسجّل ايضاً صانع الالعاب الاسترالي باتي ميلز 18 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة من جانب نتس، وأضاف لاماركوس ألدريج 15 نقطة وكام توماس 13.

