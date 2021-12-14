الأهلي: إصابات لاعبي المنتخب تقلقنا

دوليه

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري إن ناديه يشعر بالقلق من إصابات لاعبي فريقه الموجودين مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021.

ويستعد الأهلي لخوض السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي في 22 ديسمبر الجاري بقطر.

وتابع «حالة الحارس محمد الشناوي وحمدي فتحي لا تحتاج للمجازفة في مباراة الغد أمام تونس بنصف نهائي كأس العرب خشية تفاقم الإصابات وخسارتهما في الفترة المقبلة».

وزاد «نحن على تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر واللاعبين ووائل جمعة مدير المنتخب يتفهم الوضع والأفضلية ستكون لإراحة اللاعبين حال وجود شك في عدم جاهزية أي منهما حتى لا تحدث إصابات تستمر لفترات طويلة والمنتخب والأهلي بحاجة لكل اللاعبين في الارتباطات المقبلة».

وأشار «نحاول الوصول لجاهزية كبيرة حتى موعد السوبر الأفريقي وبدر بانون سيستمر في قطر وسيحصل على إجازة يومين ثم سنرسل له برنامجا تدريبيا سيخوضه حتى ينضم للفريق بعد سفرنا لقطر».

وحول أزمة تضارب مواعيد مونديال الأندية وكأس الأمم الأفريقية أوضح «تضارب المواعيد لغز وأمر محير للغاية أن يحدث التضارب بهذا الشكل بين البطولات وهل كان سيقبل تشلسي الانكليزي بالمشاركة بدون 11 لاعبا من قوامه الأساسي؟.

