اجتماع العرب بـ «التنس»

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حضرنا نهائي بطولة النخبة العربية بالتنس الارضي واستمتعنا في يوم جميل من كل النواحي التنظيمية في بطولة مصغرة ولكنها كبيرة في ما احتوته من اواصر صداقة عربية قل ما نشاهدها بالسنوات الماضية فيا أهلا بالرياضة التي تجمع العرب. واستمتعنا في مباراة عالية المستوي والمنافسة بين ابطال عرب نتوقع لهم مستقبلاً كبيراً في اللعبة اذا ما وجدوا ادارة تعرف كيف تديرهم , فالنهائي بين بطلي لبنان هادي حبيب وتونس مالك الجزيري كان مشوقاً في اشواطه وزاده حماساً الحضور الجماهيري (وان كان عدد الكويتيين اقل من جماهير لبنان وتونس) الا اننا سعدنا بهذا الحضور بمجمع الشيخ جابر العبدالله والتي هي نتاج تعاون بين القطاع الخاص (شركة التمدين العقارية) وهيئة الرياضة واتحاد التنس الكويتي بقيادة الاخ العزيز الشيخ احمد الجابر الذي فعلا يحتذى فيه في اهتمامه بلعبته التي يديرها منذ زمن طويل كان لبعض رؤسائها واعضائها السابقين الفضل في استمرار اللعبة بهذا المستوى الفني ... الحقيقة يجب ان نشكر بجد القطاع الخاص لاهتمامه بمثل هذه المشاريع الناجحة وياريت تعمم الهيئة هذا النظام على الاتحادات الرياضية لكي يرتفع مستوانا الفني والتنظيمي لرياضتنا التي بدأت تلفظ انفاسها الاخيرة من سوء ادارتها..... من غير ذكر من نقصد.... والله من وراء القصد.

