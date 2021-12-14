اللبناني حبيب بطل «النخبة العربية الأولى للتنس»

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ظفر منتخب لبنان بنصيب الأسد في بطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الأولى التي اختتمت مساء الأول من أمس على الملعب الرئيسي لمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بعدما فاز اللبناني هادي حبيب بالمركز الأول في بطولة الفردي متغلبا على النجم العالمي مالك الجزيري بنتيجة (4-6، و7-6، و11-9)، وفي نهائي الزوجي جاء المركز الأول من نصيب الثنائي اللبناني هادي حبيب و حسن ابراهيم، بعدما تفوقا على الثنائي المصري المكون من شريف مخلوف، وعمرو محمد بمجموعتين دون رد وبنتيجة (6/3) و (6/2).

وجاء حفل الختام رائعاً بجميع تفاصيله فيما ألقى رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي الشيخ أحمد الجابر كلمة قال فيها:»بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة النخبة العربية الأولى للتنس التي احتضنها مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي لنحتفل سويا بنجاح هذا التجمع الرياضي العربي الاستثنائي الذي يأتي ترجمة للتوجيهات السامية لأصحاب السمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية بضرورة العمل المتواصل لتقوية الروابط و إحياء روح المحبة وتبادل الخبرات بين الرياضيين من أبناء الوطن العربي وهو الأمر الذي زاد من إصرارنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم بسبب جائحة كوفيد-19 والتغلب على جميع العقبات التي يمكن أن تقف في طريق إقامة البطولة».

وذكر الجابر أن البطولة الأولى للنخبة العربية للتنس شهدت حضوراً مميزا لنجوم اللعبة، وأضاف «سعادتنا بالغة بالمستوى الراقي والمنافسة الشريفة وتبادل الخبرات بين جميع اللاعبين المشاركين مما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع، وهو ما وضعنا أمام تحد جديد أن يشهد العام القادم ميلاد أول بطولة عربية للنخبة للسيدات تتوافق في موعدها مع بطولة الرجال التي نعمل على أن تحمل في نسختها الثانية مفاجآت أكبر، وذلك وفق خارطة الطريق التي وضعها الإتحاد العربي للتنس للنهوض باللعبة».

وشكر الجابر جميع المشاركين بالبطولة على جهودهم المخلصة، ومساهمتهم الفاعلة في نجاح البطولة من وفود مشاركة، ولجان عاملة، وإلى الهيئة العامة للرياضة التي قدمت جميع التسهيلات، ووزارات الدفاع، والصحة، والداخلية، والإعلام، على تقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل جميع العقبات لتحقيق النجاح المرجو، كما شكر مجموعة التمدين التي تعد شريكا من شركاء النجاح، وشركة اجليتي الراعي الرسمي للبطولة، وجميع الشركات الراعية على مساهمتهم في نجاح هذا الحدث الرياضي العربي المميز، مباركا للفائزين، ومتمنيا حظا أوفر في البطولات المقبلة لمن لم يحالفهم الحظ.

من جانبه أبدى سفير جمهورية مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت سعادته لحضور نهائي بطولة النخبة العربية للتنس، وقال: «سعيد بحضوري مع الاسرة الدبلوماسية بهذا الحدث العربي المهم، والذي يقام في صرح رياضي عملاق، يخدم لعبة التنس في الكويت وخارجها»، وتابع: «كما يضم محمد الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس اكاديمية رافائيل نادال العالمية، والتي أتمنى ان يتخرج منها نجوم عرب يساهمون في خدمة اللعبة بالمستقبل».

وأشار سفير جمهورية مصر ان حفل ختام البطولة جاء مبهرا للجميع وبحضور الاسرة الدبلوماسية والاهتمام الإعلامي الضخم ما يعزز مكانة اللعبة واتحاد التنس الكويتي، شاكرا الجميع على حسن الضيافة والتنظيم الرائع منذ بداية البطولة حتى نهايتها.من جانبه أبدى السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل خوسيه مورو أغيلار سعادته الغامرة بحضور حفل ختام بطولة النخبة العربية والمباراة النهائية في الفردي، وقال: «جاء المستوى الفني متميزا، وواعدا بالكثير لمستقبل التنس العربي، وقد استمتعنا بمشاهدة منافسة متكافئة بين بطلي العرب».وأكد السفير ميغيل خوسيه مورو أغيلار على أن مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس يعد نموذجا للمجمعات الرياضية العالمية المتخصصة، كما أنه يضم أكاديمية النجم العالمي نادال، مما يؤهله ليكون قبلة رياضية لنجوم المستقبل، مشيدا بدعم الشيخ أحمد الجابر لرياضة التنس.

