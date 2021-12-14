فليطح: نأمل في استضافة بطولات كبرى

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تقدم مدير الهيئة العامة لرياضة د. حمود فليطح بجزيل الشكر لرئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي على تنظيم هذه البطولة الناجحة، مشيداً بمستوى التنافس في المباراة النهائية وبالأجواء الرائعة في الحفل الختامي، ومتمنيا مزيداً من النجاح والتوفيق في البطولات المقبلة، وقال: «إن أهم عوامل النجاح في هذا الحدث العربي هو توفر منشأة بهذا المستوى، ويعد مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس صرحا رياضيا متكاملا، ومحط أنظار أفضل اللاعبين في هذه الرياضة، ونأمل أن تستضيف هذه المنشأة الرياضية العالمية بطولات كبرى على مستوى العالم وأن تخصص لها جوائز قيمة»، مؤكدا أن البطولة كانت فرصة مناسبة للاعبي المنتخب الوطني للاحتكاك مع أفضل اللاعبين العرب، ومشددا على أن «النخبة» العربية جمعت النجاح من كافة أطرافه.

من جهته، أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا أن احتضان مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس بطولة النخبة العربية هو بداية لاستضافة بطولات أخرى لهذه اللعبة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن هذا التحفة المعمارية الرياضة تعد مفخرة للكويت، وأضاف هذه المنشأة الرياضية المتكاملة، والتي نتجت عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد محل فخر لجميع الرياضيين، ومنشأة رياضية عالمية الطراز، ليس بشهادة الهيئة العامة للرياضة ولكن بشهادة أبطال العالم في هذه الرياضة وفي مقدمتهم الاسباني رافائيل نادال. وأشار د. الملا إلى الهيئة العامة للرياضة في خطتها المقبلة في مجال المنشات الرياضية ستعمل على إشراك القطاع الخاص؛ لأجل منشآت رياضية عالمية تضاهي في جودتها أفضل الملاعب والمجمعات الرياضية في العالم، مشيدا بالتنظيم الذي جاء بسواعد كويتية.

