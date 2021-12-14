ديوب: نبارك للكويت هذا النجاح

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بارك القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى البلاد المستشار مصطفى ديوب للكويت وللأسرة الرياضية وللاتحاد الكويتي للتنس النجاح الكبير الذي تحقق في الحفل الختامي لبطولة النخبة العربية للتنس.وقال ديوب في تصريح على هامش حضوره الحفل الختامي للبطولة أن الكويت نجحت باقتدار في تنظيم بطولة للأشقاء العرب، مبدياً إعجابه الشديد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح التي وصفها بالمنشأة الرائدة في رياضة التنس وعلى مستوى المنطقة والعالم العربي، وقال المستشار ديوب إن «المجمع يدعو للفخر».

وقدم ديوب الشكر لرئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح على تنظيم هذه البطولة وعلى دعوته السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الكويت لحضور المباراة النهائية، مضيفا أن التنظيم رائع جداً والحضور الجماهيري مميز.

وذكر أن العالم العربي يحتاج إلى مثل هذه البطولات في رياضة التنس التي وصفها بالرياضة الراقية والمعتبرة والتي تتمتع بأهمية كبيرة، منوها بأن هذه الرياضة لا تحظى بالكثير من الدعم والتشجيع في عالمنا العربي، لكنه أشار إلى أهمية تنظيم مثل هذا التجمع بشكل دائم من أجل توفير فرص الاحتكاك للاعبين العرب لتطوير مستوياتهم.

وامتدح المشاركة السورية في البطولة وقال إنها جيدة بعد وصول اللاعب السوري محمد حازم إلى نصف النهائي، مضيفا:» كنا نتمنى بلوغه النهائي ولكن يبقى وصوله إلى هذه المرحلة إنجازاً للتنس السوري»، موجهاً شكره للاتحاد الكويتي على دعوته لاعبين من بلاده للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العربي.

