حاسب.. من المُحاسِب

الاخيرة

الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أي إنسان مجتهد وعملي ومهني خاصةً في بداية حياته وشبابه وعنفوانه وصحته يسعى ويعمل ليل نهار لتحقيق مكانة اجتماعية وعلمية في المجتمع بما يعود عليه من عوائد مالية طيبة وحلال.. وكل الأعمال والعاملين يجب أن يكون بينهم بل أهمهم المحاسب!!

فالمحاسب هو أقرب موظف إلى صاحب المال وهو المؤتمن على نتائج كل نشاط وهو حامل الأموال والأسرار، يعني خزنة الأمانات... ولهذا يُفضَّل دائمًا الشخص ذو الورع والتقوى والدين ليكون الأمين على الأموال مع انشغال صاحب العمل بأمور عدة كبيرة وكثيرة.

وهذا ما حدث معي، فقبل عشرين عامًا زُكِّي لي شخص محاسب مصري يدعى (جعفر) على اعتبار أن محاسبنا رجل كبير في السن ويريد أن ينهي خدماته، وهذا محاسب صعيدي متدين.. وبالفعل من أول ما قابلته التسبيح والاستغفار لا يتوقف عنه.

ومع الأيام أصبح قريباً منِّي يوماً بعد يوم ودائمًا يكون موجوداً بالمكتب وأغلب الأوقات يصلي ويسبح وعلامة السجود (الزبيبة) مع الأيام تكبر وتكبر،، وكان رجلاً لا ينجب، وساعدناه بعملية وأنجب ورُزِق ببنت سماها على اسم بنتي (دانة) إظهارًا لحبه الشديد لي!!

وكان مريضاً بمرض الغدة.. والتي تسبب له النوم في أي وقت بدون ما يشعر وحالته كانت مع السنين تزداد سوءًا.

وبعدما انتقلنا لمبنانا الجديد (مركز رياض) في الشرق أصبح هو المسؤول والمستلم لكل ما يرد للمركز من إيجارات المكاتب المستأجرة لدينا وكذلك دخل مكتب المحاماة أو أي أموال نقدية أو غير ذلك.. على اعتبار أنه الرجل الثقة والخزنة التي لم أشك فيها يومًا!! والغريب أنه لم يخرج إجازة في العشرين سنة إلا مرة واحدة، وكان لا يخرج من المكتب حتى بعد الدوام، ويستمر إلى الليل ويجتمع مع شقيقه الذي كان يعمل سكرتيراً بوزارة وأصدقائه، وكانت هذه التصرفات تزعج حراس المبنى وأنا كنت أقول رجل مريض وحركته ثقيلة خليه يوسع صدره مع جماعته وأغض النظر!!

واستمر هذا الحال إلى أن جاءت كورونا.. وخفت الحركة.. وجاء قضاء ربك فسقط ونُقِل إلى العناية المركزة في مستشفى الفروانية.. إلى أن جاء أجله بعد أيام.

وهنا انكشف المستور..

وبدأ الصراع والتسابق بين الشركاء على الاستحواذ على المال المسروق ففور نقله للعناية بدأت الزوجة بالاستحواذ على كروت السحب الآلي (KNET) هي وابن اختها والتنقل على مكائن السحب الآلي محاولين سحب أكبر مبالغ ممكنة من البنوك خاصةً في حسابات البنوك الثلاثة التي يعلم جميعهم بأنها محل جمع السرقات.. وهنا توجه الأخ للاستعانة بشريك آخر بعدما رفضت الزوجة وشريكها التوقف عن السحب إلى النيابة العامة متهماً إياهم بأنهم يسرقون أخاه وهو مريض مرض الموت.. ويسرقونه كوريث باعتبار أن أخاه ليس لديه أولاد.

كما احتدم الصراع بينهم على الشنطة الخاصة والاجندات الموجودة في شنطة أخرى بالمكتب فصار كل طرف يكلم مسؤولي المركز بالمطالبة بها.. كل هذا ونحن مازلنا غافلين!!

وبعد ما استيقظنا وتفاجأنا بالخيانة الكبرى حيث كان هذا الرجل يسرقنا كل هذه السنوات وكانت لعبته الدروشة والتدين والصلاة والزبيبة وهي الوسائل الاحتيالية التي كان يستخدمها بتحويل أغلب الإيرادات إلى نقدي بالاتفاق مع ممثلي بعض المتعاملين خاصةً المحاسبين ومشاركتهم بحصة من المسروق ويطلب منهم توريد المبالغ نقدًا ثم يدخلها إدخالاً صورياً إذا كان العميل يريد وصلاً إلى الصندوق ثم يخرجها مصاريف ويستولي عليها ومن باب أولى يستولي عليها إذا كان العميل لا يطلب سند قبض.

فكان محاسباً يأكل ولا يحاسب، وجبينه بالدوم ساجد، وباطنه بالخراب فاسد، والوجه بالزبيبة اللهم لا حسد، وقلبه بالنعم والخير جاحد، إنها تجارة الدين إذا كنا معه صلى وصام وادعى العفة والإخلاص وإذا انفرد سرق ونهب وخان...

كما انكشف موضوع التجمع الليلي بعد الدوام وهو ترتيب متحصلات السرقات وكيفية تغطيتها ثم استثمارها سواء بمصر أو بالكويت مع الشركاء الرئيسيين الزوجة والأخ.

واليوم عزاؤنا الوحيد هو في تعاون الأخوة في وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتمكيننا من الشركاء المستحوذين على أموالنا خاصةً وأن آخر المبالغ المسروقة كان موجوداً في أحد البنوك المحلية وقدره حوالي 130 ألف أو 140 ألف دينار كويتي قُسِّم بين الزوجة والأخ وخرج من الكويت إلى مصر...

الله يعيننا على إرجاع حقنا ورد كرامتنا

وأن يجيرنا في مصيبتنا وفاجعتنا إنه على كل شيء قدير

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،،

