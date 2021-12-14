الاختيار... الحنظل أم الفراولة؟!

الاخيرة

تعلم البيوت أن الأم أو الأسرة التي تعتني بتربية أبنائها بالنهج الصحيح وتختار لهم أفضل المدارس وتساعدهم على اختيار التخصصات المناسبة، تحصد النجاح والمجد وتستريح بقية عمرها «فمتوالية الصح» تجعلك تحصد المكاسب حتى وأنت نائم، ومن يزرع «الفراولة» يحصد في النهاية الفراولة اللذيذة والمفيدة...

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بالمقابل من يزرع «الحنظل» يحصد الحنظل المرّ والأذى والمشاكل طوال عمره وتلك «متوالية الخطأ»، ومن ذلك فمن يكسل ويهمل في تربية الأبناء ولا يتعب نفسه باختيار المدارس والتخصصات المناسبة لهم، ولا يحرص على تشجيعهم لتنمية الهوايات وصقل الذات والتدريب على الأداء الجيد وإتقان الأعمال، يدخلهم ويدخل نفسه بمتوالية تجعله يحصد الخسائر حتى وهو نائم ويستمر أذاه طوال السنين والعقود...

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تلك المعادلة الأقرب للبديهية التي تعلمها كل أسرة صغيرة تنطبق كذلك على الدول الكبيرة، فمن تختار الأكفاء، الأذكياء، الأمناء من أبنائها وتسلمهم المسؤوليات تحصد المكاسب وتسابق الأمم وتسبقها وتحصد الجوائز دون عناء وتكسب رضا شعبها وإعجاب جيرانها والعالم أجمع وتعكس إبداعها وابهارها المؤشرات الدولية وما تشاهده الأعين قبل ما تسمعه الآذان، فلماذا قمنا في السابق باختيار وزراء ووكلاء ومديري «الحنظل» وتوقعنا أن نحصد منهم ما يحصده زارع «الفراولة» كحال الجيران؟!

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آخر محطة:

عدم استيعابنا لبديهية الحنظل والفراولة وأن الإنسان والدول تحصد ما تزرع، وقيامنا بتعيين المسؤولين الخطأ، كل ذلك تسبب في كل «الأزمات الأمنية» كالتفجيرات والاغتيالات وخطف الطائرات وغزو الكويت، و«المشاكل الاقتصادية» كالمناخ وانهيارات البورصة وعدم خلق بدائل للنفط وفشل كل مشاريعنا وأحلامنا الكبرى كالمركز المالي وخطط التنمية وإحياء الجزر.. إلخ، و«بالانسدادات والأزمات السياسية» المتتالية بالأمس واليوم والغد، فهل تعلمنا من أحداث وبديهيات الأمس شيئاً ونحن نعمل على تشكيل حكومة الفرصة الأخيرة للّحاق بالركب؟! ننتظر ونرى!

