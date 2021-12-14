نانسي زعبلاوي طرحت جديدها «يا ما رحنا»

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طرحت الفنانة نانسي زعبلاوي أغنيتها الجديدة «يا ما رحنا» عبر قناتها الشخصية على اليوتيوب وصفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الاغنية من كلمات جورج عشي، وألحان نعيم حمدي، واعاد توزيعها اسير حداد.

وكانت زعبلاوي قد حصلت على موافقة الفنان السوري القدير نعيم حمدي على إعادتها تقديم أغنيته الشهيرة «ياما رحنا».

و ضمت نانسي الاغنية لالبومها الجديد الذي يحمل اسم «المحطة_40» واختارت اغنية «ياما رحنا» لتكون الأغنية المنفردة الأولى التي تروج للألبوم. اما عن سياق نشر بقية الاغاني فستستكمل نانسي سياسة طرح الاغنيات بشكل منفرد بفترة زمنية فاصلة بين الاغنية والثانية لتفسح المجال لكل الاغنيات لتنال حقها من الاستماع والانتشار على حد تعبيرها.

