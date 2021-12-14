loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نانسي زعبلاوي طرحت جديدها «يا ما رحنا»


طرحت الفنانة نانسي زعبلاوي أغنيتها الجديدة «يا ما رحنا» عبر قناتها الشخصية على اليوتيوب وصفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
الاغنية من كلمات جورج عشي، وألحان نعيم حمدي، واعاد توزيعها اسير حداد.
وكانت زعبلاوي قد حصلت على موافقة الفنان السوري القدير نعيم حمدي على إعادتها تقديم أغنيته الشهيرة «ياما رحنا».
و ضمت نانسي الاغنية لالبومها الجديد الذي يحمل اسم «المحطة_40» واختارت اغنية «ياما رحنا» لتكون الأغنية المنفردة الأولى التي تروج للألبوم. اما عن سياق نشر بقية الاغاني فستستكمل نانسي سياسة طرح الاغنيات بشكل منفرد بفترة زمنية فاصلة بين الاغنية والثانية لتفسح المجال لكل الاغنيات لتنال حقها من الاستماع والانتشار على حد تعبيرها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة