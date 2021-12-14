سعد الخلف: وجودي في الإذاعة «تجربة حلوة».. والتلفزيون «مالي غنى عنه»

إضاءات

وصف الاعلامي القدير سعد الخلف مشاركته في تقديمه برنامج «تو النهار» الاذاعي بانها مختلفة ومميزة وانها تجربة جميلة استحقت ان يكون فيها وصرح لـ «النهار» قائلا: عندما طرحت عليَ فكر المشاركة من قبل مشاري مناور العنزي وعبدالرحمن الدين تقبلت الامر وقلت في نفسي انه نوع من الابتعاد عن الشاشة والتغيير حتى لايمل الناس مني وفضلت ان اقدم شيئاً مختلف ومميز وكانت تجربة «حلوة».

واضاف ايضا: وبعد انتهائي من برنامج «مدفع الافطار» واطلالتي اليومية على مدى ايام شهر رمضان فان المشاهد قد تشبع من رؤية سعد الخلف مثله مثل اي شخص اخر كون التركيز خلال هذا الموسم اكثر من غيره من الاوقات ففضلت ان ابتعد عن الشاشة ونرجع الى الجمهور من خلال الاذاعة

وعن التجربة ومتابعة الجمهور له قال : كما للتلفزيون مشاهدون فان للاذاعة متابعون وهم شريحة كبيرة خاصة اذا كان البرنامج لايف ورصد اراء الناس اول باول وخلال تقديمي للبرنامج الاذاعي فانني اجلس مع شخصيات في مجالات مختلفة عما كنت اقابلهم عن ذي قبل مثل الفنانين والكتاب والمسرحيين وحدث هناك نوع من اكتسب ثقافة اخرى وقد كان البرنامج بالنسبة لي «جسة نبض» ولكن يبدو انني احببت هذا المسار واعتبرها اضافة لي.

واضاف قائلا : هناك فريق عمل متكامل بقيادة الاخ وكيل الاذاعة سعد الفندي الذي يزورنا في الاستديو ويتابع البرنامج عن كثب بالاضافة الى الى وجود سعد العجمي مدير البرنامج الثاني والمحطات المحلية فهم موجودون يوميا والالفة موجودة في الاذاعة كما هي في التلفزيون .

وبسؤاله عما اذا كان مشاركته في الاذاعة متأخرة قال: ليست متاخرا بقدر ماكان عندي التزام مسبق في التليفزيون وبالتالي ليس بودي ان اشغل نفسي في اكثر من اتجاه وافضل ان اكون ملتزماً بشيء واحد والتلفزيون «مالي غنى عنه» وراجع له وهذا الامر يحصل عند جميع الزملاء انهم يوجدون في التلفزيون والاذاعة.

وعن ابتعاده لفترة من الوقت عن تقديم «مدفع الافطار» قال : عندما لم ينزل البرنامج خلال ازمة كورنا تلمست هذا المحبة و التقدير اكثر من المشاهدين وسؤالهم المتكرر عني واين هو سعد الخلف ولذلك عندما رجعنا في رمضان الماضي وجدنا هذا الحب و«معزتهم لي».

واما عن وجود المنصات وتنافسها مع الاعلام عموما قال: لابد ان نقول ان للتلفزيون والاذاعة لهما وضعهما الخاص وايضا متابعوهم على الرغم من وجود المنصات وبرامج «السوشيال ميديا» واصبح الاتجاه الى هذه المنصات خلال فترة معينة وبسبب ظروف معروفة .. ونفسيا الشخص مرتبط في جهاز التلفزيون في البيت على الرغم من تصدر المنصات وضمها للعديد من الافلام والمسلسلات وبشكل واسع والتلفزيون لن ينحسر امام المنصات كون تنافس وتجاري هذا التقدم من خلال انشاء منصات اخرى تابعة لها وهي في تطور دائم وتلفزيون الكويت يجاري هذا التطور من خلال وجود قيادات اعلامية مطلعة ومتفهمة لهذا الامر وايضا وجود عقليات على استعداد دائم للتقدم.

واذا ما عرض عليه المشاركة في احدى المنصات قال : ما يحدد موافقتي او لا في المنصات هو طبيعة البرنامج هل هو يتماشى معي وبناء عليه أقرر خاصة ان المنصات تتصاعد بابتكارات جديدة على مدار الايام .

واما عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام قال : الخطة الاستراتيجية ذات فائدة وهي تركز على الشباب والتكنولوجيا والوزير عبدالرحمن المطيري يسير بطريق صحيح في هذا المسار من خلال وضع خطة متكاملة اتت نتيجة وجود اهل الخبرة والاقتراحات من قبل الاعلاميين والمعدين والفنيين وغيرهم من منتسبى الاعلام الذي يهمهم تميز ورفعة تلفزيون واذاعة الكويت حيث تم الاخذ برأيهم والمساهمة في وضع الاستراتيجية وانا أتوقع القادم اجمل ووزير الاعلام لم يكتفي باعلان استراتيجيه الاعلام بل بدا بتنفيذ بنودها عمليا على ارض الواقع من خلال التغير الواضح في برامج الاذاعة والتلفزيون والتى بدا واضحا من خلالها الجهد المميز الذي يقوم به وكيل قطاع التلفزيون تركي المطيري ووكيل قطاع الاذاعة سعد الفندي ومدراء الادارات في القطاعين بمتابعه مباشره من وكيل الوزارة منيرة الهويدي فالحق ان المشاهد والمستمع بدا يلمس هذا التنوع والتميز في برامج الاذاعة والتلفزيون من خلال خطط بدات تنفذ على الواقع.

وبسؤاله ماذا ينقص الاعلامي قال: هنا تأتي اهمية التطور وان يتماشى الاعلامي مع هذا التطور ولا يبقى جامدا في مجاله بدون ابداع خاصة ان الوقت يمضى ولابد من الاعلامي ان يطور من ادواته حتى لا يبقى في دائرة التكرار.

