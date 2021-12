Top Movies

إضاءات

West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقى. للمخرج ستيفن سبيلبرغ. والنجوم مثل: آنسيل اليجورت وراشيل زيجلر واريانا دي بوس. Encanto فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي وعائلي. للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو ويلم فالديراما. Ghostbusters: Afterlife فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جاسون راتيمان، والنجوم مثل: كاري كونا وجول ريود وفين والف هارد. House of Gucci فيلم جريمة ودراما، للمخرج ريدلي سكوت، والنجوم مثل: ليدي غاغا وجاريد وآدم درايغر والباتيشينو. Eternals فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج كلوي تشاو، والنجوم مثل: هاري شايلز وآنجلينا جولي وكيت هارينغتون. Resident Evil فيلم أكشن ورعب وخيال علمي، للمخرج جوهانسون روبرتس والنجوم مثل: كايا سكوديلاريو وروبي آمل وحنا جون كامن . CLifford the Big Red Dog فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي، للمخرج والت بيكر، والنجوم مثل: داربي كامب وجاك واينهول وإيزاك وانغ. Christmas with: The chosen فيلم موسيقى، للمخرج دالاس جنيكينز وجاكوب شوارز، والنجوم مثل: سارا آني واليكان بارلاس وجيافاني كايرو. Dune: Part one فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج دينيس فيلنيوف، والنجوم مثل: تيموني شالاميت ورببيكا فيرغسون وزيندايا. Venom فيلم أكشن ومغامرات وخيال عملي. للمخرج آندى سيركيز. والنجوم مثل: توم هاري وودي هارلسون وميشيل ويليامز.