سليمان البسام يقتنص حصة الأسد للكويت في «أيام قرطاج المسرحية»

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في انجاز اضافي متميز لرصيد الحركة المسرحية في الكويت حقق المخرج الكويتي المتميز الدكتور سليمان البسام حصة الاسد من جوائز ايام قرطاج المسرحية في دورتها الاخيرة (22).حينما حققت مسرحيته (اي ميديا) ثلاث من الجوائز الرئيسة للمهرجان.

فقد فاز المخرج والكاتب المسرحي سليمان البسام بجائزة افضل نص مسرحي عن مسرحية (اي ميديا) التى مثلت دولة الكويت في هذا المسرحي. وعن ذات المسرحية فازت الفنانة حلا عمران بجائزة افضل ممثلة. فيما فاز ايريك سواي بجائزة افضل سينوغرافيا عن (اي ميديا) ايضا. كما حصدت المسرحية اعجاب واشادة نقاد وجمهور مهرجان ايام قرطاج المسرحية التي بات احد ابرز المواعيد المسرحية في العالم العربي وافريقيا.

وفي تصريح خاص شدد المخرج سليمان البسام على اهمية ايام قرطاج المسرحية والمكانة التي تحتلها على الصعيدين العربي والدولي. كما اشار الى أن مسرحيته (اي ميديا) ستواصل تجوالها وعروضها المسرحية في عدد من اهم المهرجانات الدولية وسيكون جدولها مزدحما خلال العام المقبل في عدد من المهرجانات والمدن الاوروبية.

وجدير بالذكر ان مسرحية (اي ميديا) تذهب الى المسرح الإنساني الذي يخاطب الوجدان.. تناقش قضية اللاجئين العرب في الدول الأجنبية والعربية، من منظور إنساني وابداعي راق. عبر اشتغال رفيع المستوى على النص ومضامينه وهكذا الامر على بقية مفردات الحرفة المسرحية التي عرف من خلالها مسرح المبدع الكويتي سليمان البسام.

وحري بالذكر ان مهرجان أيام قرطاج المسرحية تأسس عام 1983، وكان ينظم كل سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يصبح موعداً سنوياً لعشاق المسرح.

اقيم المهرجان في الفترة من 4- 12 ديسمبر بمشاركة عروض من تونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين وسورية والعراق والكويت والسنغال وبوركينا فاسو وغينيا.

وضمت المسابقة الرسمية 14 عرضاً مسرحياً منها 3 عروض أفريقية و8 عروض عربية و3 عروض تونسية اختيرت من بين نحو 300 عرض.

