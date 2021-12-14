المُلتقى الإعلامي العربي كرَّم الفائزين بـ «جائزة الكويت للإبداع» في نسختها التاسعة

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كرمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي الفائزين بجائزة الكويت للإبداع في نسختها التاسعة من المبدعين والمؤثرين في مجالات الفن والثقافة والعلاقات العامة والتسويق والإعلان.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة أكثر من 240 إعلانا من مجمل الإعلانات التي تم عرضها خلال 2021 لعدد من الشركات المحلية والعربية في حين حرصت (هيئة الملتقى) على تكريم مؤسسات وشخصيات برزت طوال العام تكريما لعطائها المتميز وإبداعها في عدد من المجالات.

وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس في كلمة خلال حفل التكريم إن (الكويت للإبداع) ليست جائزة فحسب إنما مسعى جاد للارتقاء بمعايير صناعة الإعلان في دولة الكويت والعالم العربي وصقل مهارات العاملين في هذا الحقل لتواكب المعايير الدولية.

وأضاف الخميس أن الجائزة التي تأتي بتعاون مشترك مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل تستهدف خلق روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية في مجال صناعة الإعلام.

فضلا عن ترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المطروحة في المواد الإعلانية. وأفاد بأن النسخة الحالية من الجائزة ضمت عددا من الفئات التنافسية الجامعة بين التميز في مجال العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والإبداع في العلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والبرامج المذاعة عبر منصة الـ(يوتيوب) ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

وذكر أن الجائزة تتمتع بلجنة تحكيم على مستوى عال من المهنية والخبرة.

حيث تضم عشرة أعضاء من إعلاميين وأكاديميين متخصصين في مجال صناعة الإعلام والإعلان.

وتوج بالجائزة عن فئة (أفضل محتوى) أغنية (عشرة عمر) من إنتاج تلفزيون دولة الكويت وإعلان (نرجع نبتسم) لبيت التمويل الكويتي (بيتك) وإعلان (خلك فايف جي) لشركة (إس.تي.سي) للاتصالات.

وفي فئة (أفضل الإعلانات التجارية) حاز لقب الجائزة إعلان (موضوعك عندي) لبيت التمويل الكويتي وإعلان (نوال) لشركة دار الطيب للعطور في حين ذهبت جائزة (الإخراج) لشركة (إس.تي.سي) للاتصالات.

وجاءت (جائزة التأثير) من نصيب شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عن إعلانها (أسعد أغنية بالعالم) وكذلك المستشفى الدولي.

كما نالتها شركة (في.أو) عن إعلان (وجودكم حياة) في حين نالت شركة (إس.تي.سي) الجائزة عن فئة (الفكرة المؤثرة).

وتم تكريم الأديبة ليلى العثمان والفنان القدير محمد جابر وسيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد وسفير الأغنية الكويتية الفنان عبدالله الرويشد والفنان عبدالإمام عبدالله والفنان التشكيلي والنحات سامي محمد والشاعر فيصل العدواني والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والرياضية.

