لجنة المرأة الدبلوماسية تحتفي بعودة الحياة الطبيعية

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احتفت لجنة المرأة الدبلوماسية بعودة الحياة الطبيعية باقامة حفل لنهاية عام 2021 واستقبال العام الجديد 2022 بحضور رئيسة اللجنة الفخرية الشيخة هاله بدر المحمد الصباح ومجموعة من السفيرات وعقيلات السفراء المعتمدين بدولة الكويت والعضوات من الدبلوماسيات بتخصصات مختلفة وصديقات اللجنة وممثلي الشركات الداعمة للحفل.

وشاركت مجموعة من السفارات بعروض فنية تراثية مستوحة من ثقافات بلادهم منها جمهورية كوبا وجمهورية قرقيزيا وجمهورية اندونسيا وجمهورية سرليون حيث كان العرض مميز» وفي نهاية الحفل قدمت اللجنة الهدية الكبرى من الطيران الاثيوبي وشركة IFA لسياحة تذاكر سفر كما قامت شخصية بابا نويل بتقديم هدايا لجميع المشاركين بالحفل في الختام قامت مستشارة اللجنة السيدة نرجس الشطي بتقديم الشكر والتقدير لكل من أسهم بنجاح هذا الحفل الرائع والمتميز.

وقدمت التهاني والتبريكات للجميع وتمنت ان يكون العام الجديد 2022 مليئاً بالسعادة والفرح والصحة والعافية والنجاح وان يرفع الله عن العالم هذا البلاء والوباء.

