الرياض تستضيف اليوم قمة البناء على المصالحة

عربيات ودوليات

الرياض - «كونا»: تتوجه الأنظار اليوم إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف القمة الثانية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة ومستجدات عدة على المسرح العالمي.

وفي حدث يتكرر في المملكة للمرة الرابعة على التوالي تستضيف الرياض القمة الجديدة التي يتضمن جدول أعمالها عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة الى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس. وتعقد القمة الخليجية في أجواء المصالحة الخليجية العربية التي قادت الكويت جهودها لتتوج بتوقيع «اتفاق العلا» في الخامس من يناير الماضي على هامش القمة الخليجية الـ41 التي أعقبتها زيارات ثنائية بين قادة الدول الخليجية لترسيخ تلك المصالحة وتعزيز العلاقات الخليجية الخليجية. كما تعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا ما يستدعي مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية الشقيقة لاسيما الجانب الاقتصادي.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ود.نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر الحجرف أن الاجتماع الوزاري بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيراً لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد اليوم بالرياض.

