الإطار الخليجي - المصري.. «مأسسة» العلاقات التاريخية

عربيات ودوليات

الرياض - «كونا»: أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا مع نظيرهم المصري سامح شكري الأحد الأوضاع الإقليمية والعلاقات الخليجية - المصرية «التاريخية» وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الامير فيصل بن فرحان وشكري والأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف عقب الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقده وزراء خارجية دول المجلس مع نظيرهم المصري في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض.

وأضاف الأمير فيصل أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات التي تواجهها وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الدوليين. وأشاد بدور مصر «المهم» على المستويين الإقليمي والعالمي في دعم الأمن والاستقرار والسعي لتعزيز روابط الأخوة. وأكد أن التنسيق والتشاور بين دول الخليج ومصر «قائم ومستمر وليس شيئا مستجدا» وهو عنصر «أساسي» في السياسة الخارجية وفي أمن المنطقة واستقرارها وأن ما تم هو «مجرد مأسسة لما هو قائم أصلا».

وذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض مضامين جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لدول الخليج العربية «وأهمية تعزيز التعاون بين دولنا لإكمال مسيرة العمل الخليجي لحفظ المصالح الاستراتيجية المشتركة». وأكد الأمير فيصل أهمية الجولة وتوقيتها لاستباقها للقمة الخليجية إلى جانب «التحديات وكذلك الفرص في المنطقة» لافتا إلى أنه خلال الجولة كان الحوار «بناء جدا ووجدنا الحماس من كل دول الخليج بالنظر إلى المستقبل والعمل معا وتعزيز العمل الخليجي المشترك». وشدد على أن «وحدة المصير ووحدة الوجهة كانتا واضحتين ورأينا انعقاد مجالس تنسيقية وتوقيع اتفاقيات بينية ما يعزز قوة العمل المشترك» مشيرا إلى أن «هذه الجولة دعامة لإعادة تحريك العمل الخليجي الموحد بأطيافه كافة وأن الجانب الاقتصادي والتنموي هو العنصر الأساسي في نظرة القيادة السعودية وكل دول الخليج لتأمين الرفاه والتنمية المستدامة للمملكة ودول المجلس وهو ما سنستمر بالعمل عليه». وأشار إلى أنه تم التأكيد على حرص المملكة على «حفظ أمن الخليج والمنطقة والعمل على آمال وطموحات شعوبنا في التنمية والازدهار ولا شك أن وجود وزير خارجية مصر في المملكة يؤكد حرص مصر على تمهيد الطريق أمام تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين بلداننا». وذكر ان القادة سيناقشون خلال القمة الخليجية القادمة «موضوعات حساسة بالأمن الإقليمي وأمن المنطقة وأيضا سيكون هناك نظرة إلى المستقبل وكيفية تعزيز أواصر التعاون بالذات في الجانب التنموي والاقتصادي لدفع مسيرة الخليج الموحدة إلى الأمام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج فيما يتعلق بالرخاء والتنمية التي نعيشها».

وقال الأمير فيصل إن الرسالة الخليجية للعالم هي أننا «كيان موحد وطموح وله قيادة فاعلة تتجه إلى المستقبل بثقة ونريد أن نكون شركاء مع العالم في بناء مستقبل زاهر ومستقر وآمن لنا في المنطقة والعالم ونبحث عن شركاء لنا في تحقيق ذلك».

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هذا الاجتماع يدلل على استمرار العلاقة الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي التي تجمع بين مصر ودول الخليج كافة مشيرا إلى أن العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر ودول المجلس «وثيقة ومتجذرة لسنوات وعقود والشواهد عليها عديدة». وقال شكري إن «الاتصال سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي هو أمر دائم وتحرص عليه قيادات دولنا جميعا ونحن سعداء بترجمة هذه العلاقة الوثيقة بإطار مؤسسي تشاوري يجمع بين مصر ودول مجلس التعاون». وبين أنه تم خلال هذا الاجتماع الاول استعراض العلاقات كافة التي تربط مصر بدول المجلس والتطورات والقضايا الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والتوافق بالرؤى حيال هذه التحديات «والاقتناع الكامل» بأن مواجهة التحديات والتغلب عليها والحفاظ على الامن القومي العربي لا يتأتى إلا من خلال «التضامن والتعاون وتوثيق أواصر الصلات بيننا سواء سياسيا أو اقتصاديا وأيضا العلاقات الحميمة التي تجمع شعوب المجلس والشعب المصري». وأعرب شكري عن التطلع إلى أن يكون لهذا الإطار التشاوري إسهامه في «استقرار المنطقة وشعوبها واستثمار امكانياتنا ومقدراتنا لإرساء أمننا واستقرارنا والحفاظ على مقدرات شعوبنا». واوضح أن الإطار التنسيقي التشاوري له آليات على مستوى وزاري أو كبار المسؤولين وينعقد بشكل دوري لاستمرار التنسيق بين مصر ودول المجلس حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك «لما له من أهمية في إطار الرؤية المشتركة التي تجمع بيننا والعمل المشترك». وأكد أن التحرك المصري الخليجي والتنسيق بينهما على المستوى الثنائي والمحافل المتعددة الأطراف قائم قبل تدشين هذه الآلية التشاورية لوضع رؤية مشتركة وتنفيذ هذه الأهداف موضحا أنه «كلما زادت آليات التشاور والتنسيق فيما بيننا تعززت قدرتنا على التأثير ووضع رؤية تنفيذية لتحقيق أهدافنا والوصول لتحقيق مصالحنا». وشدد شكري على أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ» من الأمن القومي المصري والعربي بصفة عامة «وهو شغلنا الشاغل كدول عربية وأننا يجمعنا تاريخ ومستقبل ويجمع شعوبنا التطلع لتحقيق الاستقرار والامن والازدهار». وأعرب شكري عن التهنئة للأمير فيصل على تولي المملكة رئاسة مجلس التعاون خلال الفترة القادمة متمنيا لها كل التوفيق وللمجلس كل الازدهار في رعاية مصالح شعوب الخليج.

بدوره اوضح الحجرف أن من أبرز الموضوعات التي تم إقرارها بالاجتماع وسترفع إلى المجلس الأعلى متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وكل ما تضمنته هذه الرؤية من اولويات في المجالات كافة. وبين أن هناك تكليفا من قمة العلا بتقديم تقرير شامل عما تم تنفيذه من رؤية خادم الحرمين خلال ست السنوات الماضية وما هي الملفات التي تحتاج إلى مزيد من العمل مؤكدا أن الرؤية حركت كثيرا من آليات العمل الخليجي المشترك. وأكد الحجرف أن دول مجلس التعاون كتلة اقتصادية مهمة جدا وتأتي بالمرتبة الـ12 من ناحية الاقتصاد العالمي وتملك الكثير من احتياطات النفط العالمية والغاز وموقعا مهما يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب ولديها منافذ مهمة على ممرات مائية مهمة ولديها رأس مال بشري على درجة عالية من المهنية والتأهيل. وأضاف أن رسالتنا للعالم هي بناء شراكات حقيقية تخدم مصالح مشتركة وتؤسس لتعزيز أمن واستقرار العالم مشيرا إلى أن مجلس التعاون «له دور مهم جدا كركيزة أساسية بالأمن والاستقرار». وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت ستحضر القمة القادمة دول أخرى من غير الدول الأعضاء المجلس بين الحجرف أن الدعوات أرسلت من قبل المملكة وإلى الآن فقط دول المجلس من ستحضر.

