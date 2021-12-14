أميركا تبحث عن ناجين في «ولايات الأنقاض»

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واشنطن - الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أميركية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين. وقال رئيس وكالة الاستجابة للكوارث الفيدرالية «FEMA» للصحافيين في وقت سابق إن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، طلب رسميا الأحد إعلان ولايته «منطقة منكوبة»

وبموازاة تضاؤل الامل في العثور على ناجين تزداد المخاوف من ارتفاع اعداد الضحايا بينما تواصل فرق الانقاذ جهود البحث وبدأت المساعدة تنتظم في محيط مصنع للشموع في وسط الولايات المتحدة بات يجسد الدمار الهائل الذي نجم عن أعاصير أدت إلى مقتل 94 شخصا في عدة ولايات أميركية. واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية ست ولايات مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات إلا ان مايفيلد في ولاية كانتاكي كانت أكثرها تضررا.

واستحال مصنع «مايفيلد كونسيومر بروداكتس» لصناعة الشموع العطرية كومة من الأعمدة والحديد الملتوي بارتفاع امتار عدة. وقد فتشت فرق الانقاذ المجهزة برافعات وجرافات وآليات آخرى الانقاض بدقة. وكان نحو 110 موظفين في المصنع مساء الجمعة لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة عندما دمر الاعصار كل شيء. وقال مسعف متطوع واصفا الدمار في المكان «يخونني الكلام. امضيت ثماني ساعات الأحد في التفتيش بين الركام وفي الليلة السابقة عملنا حتى الرابعة صباحا. لم يسبق لي ان رأيت شيئا كهذا». وفي مناطق أخرى من كنتاكي وفي ولايات ميزوري وإلينوي وتينيسي وأركنسو، تنتشر مشاهد الدمار نفسها مع منشآت سويت بالأرض وأبنية فقدت واجهاتها وفولاذ ملتوي فضلا عن سيارات مقلوبة وأشجار مقتلعة واحجار الآجر مبعثرة في الشوارع. وقد طالت الأضرار ولاية ميسيسيبي أيضا.

وبدأت وكالات الاستجابة لحالات الطوارئ في البلاد بالانتشار في المناطق المنكوبة.وقال وزير الأمن الداخلي اليخندرو مايوركاس الذي تفقد المناطق المتضررة الأجد «سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة. سنبقى حتى تنجز إعادة البناء».

وحصيلة الضحايا الموقتة مرتفعة مع ما لا يقل عن ثمانين قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها على ما أعلن الحاكم أندي بيشير. وشدد بيشير «يجب علينا أولا أن نحزن معا (على الضحايا) قبل أن نبدأ معا إعادة البناء».وأوضح أن الأعاصير أسفرت أيضا عن إصابة 80 شخصا وتشريد آلاف اخرين. وطالت هذه الظاهرة المناخية القصوى خصوصا سهول الولايات المتحدة الشاسعة. وأظهرت لقطات صورت مساء الجمعة أعمدة سوداء ضخمة تجتاح الأراضي مع برق متقطع. وضرب واحد من أطول الأعاصير في الولايات المتحدة، ولاية كنتاكي على امتداد أكثر من 200 ميل (320 كيلومترا) على ما قال الحاكم. وكان أطول إعصار رصد من الأرض على امتداد 219 ميلا سجل العام 1925 في ميزوري وأدى إلى مقتل 695 شخصا.وضربت حوالى ثلاثين عاصفة البلاد مساء الجمعة البلاد.

