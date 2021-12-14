كلينتون: إعادة انتخاب ترامب نهاية ديموقراطية أميركا

عربيات ودوليات

قالت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة، هيلاري كلينتون «لو كنت أراهن الان، لكنت سأقول ان الرئيس السابق دونالد ترامب، سيرشح نفسه مرة اخرى، يبدو انه يهيئ نفسه للقيام بذلك، واذا لم تتم محاسبته على افعاله، فإنه سيفعل ذلك مرة اخرى». واعتبرت كلينتون في مقابلة مع شبكة «ان بي سي» الاميركية اعتقد ان هذا يمكن ان يضع كلمة النهاية لديموقراطيتنا، اريد ان يفهم الناس ان هذا يمكن ان يكون نقطة حاسمة، اذا كان هو أو أي شخص من أمثاله، سيتم انتخابه مرة أخرى رئيساً، خاصة اذا كان لديه كونغرس يقوم بمزايداته، فلم يعترفوا ببلدنا وقتها».

