غوتيريش: الفساد ينخر المجتمعات ويهدد استقرار العالم

عربيات ودوليات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ إجراء عالمي لمجابهة وتقويض الفساد، معتبراً الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، فرصة مهمة لاتخاذ خطوات عالمية مهمة لمحاصرة الفساد ومكافحته، قائلاً: «دعونا نعيد الثقة للمؤسسات الدولية».

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، في كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، أن الفساد بات تحدياً ينخر في بعض المجتمعات، الذي تعاظم نوعاً ما، خلال جائحة كورونا.

ودعا إلى توسيع جهود حماية الموارد في الدول من الفساد، وهو ما اعتبره غوتيريش خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة في المجتمعات، واستعرض ما تعانيه الفئات المختلفة من معاناة جراء الفساد؛ ما يستدعي ضرورة التكاتف من أجل حماية الموارد والمصادر الثمينة في الدولة، لمحاصرة الفساد والجريمة المنظمة بوصفها خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة.

ونبه إلى خطورة الفساد الذي يزعزع الثقة في المؤسسات العامة؛ وهو ما يؤثر على اقتصاد الدول بتكبيدها الكثير من الخسائر.

من جهته، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

ونوّه ، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، وقال: تأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أميركي، مؤكدا أن الاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم.

وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أمس، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخبه رئيساً للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس»، و50 وزيراً، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزاً بحثياً، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.

