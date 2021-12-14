حوار أمني سعودي - إيراني في العاصمة الأردنية

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عمّان- الوكالات: اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، امس جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران التي شارك فيها خبراء من الجانبين، بعدما ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، من بينها الملف النووي الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وتضمنت موضوعات الجلسة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن، ومقره عمان، الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي. ولم يصدر أي تأكيد من الرياض أو طهران بشأن طبيعة هذا اللقاء.

ونقلت وكالة الأنباء عن الأمين العام للمعهد أيمن خليل قوله إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.

وقالت قناة «الحرة» الاميركية إن دبلوماسيين إيرانيين قدموا دعوة رسمية للخبراء السعوديين لزيارة المنشآت النووية الإيرانية، خلال الفترة المقبلة.

الى ذلك، قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لصحيفة «عرب نيوز» السعودية،امس إن المملكة ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية مع إيران، لكن طهران تنتهج إلى الآن موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات. وفي مقابلة عبر الفيديو لصحيفة عرب نيوز، قال مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة، المعلمي، إن المحادثات لم تحقق أي نتائج مهمة. وأضاف المعلمي «نود دفع هذه المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة». وتابع «لكن ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات».

ومضى المعلمي يقول: «قضية اليمن أثبتت أنها عسيرة الحل لمجرد استمرار الحوثيين في تلقي إمدادات متواصلة من الأسلحة والذخيرة من الجهات التي تساعدهم خاصة إيران» مكررا تهمة تنفيها إيران والحوثيون.

