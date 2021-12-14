الولايات المتحدة ترفض منح إسرائيل «طائرات تزود بالوقود» لضرب إيران

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشفت صحيفة عبرية، امس أن الجيش الإسرائيلي طلب مؤخرا من وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تقديم موعد تزويده بطائرتين لإعادة التزود بالوقود جوا، بهدف الاستعداد للهجوم على إيران، لكن الرد الأميركي كان سلبيا.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» كان من المقرر وفق اتفاق سابق أن تزود واشنطن إسرائيل بطائرات الإمداد الجوي المخصصة لتزويد المقاتلات بالوقود من نوع «بوينغ KC-46»، لتحل محل 50 طائرة قديمة.

وطلبت إسرائيل مؤخرا تقديم موعد الحصول على الطائرات الأربع لكن البنتاغون رفض ذلك. والطائرة «KC-46» يمكنها الطيران لأكثر من 11 ألف كيلومتر والبقاء في الجو لمدة 12-11 ساعة.

ويمكن لهذه الطائرة تزويد عشرات المقاتلات بالوقود، وهي تعتمد على طائرة ركاب 767 وقمرة قيادة دريملاينر 787. وهذه الطائرات مهمة لتنفيذ مهام هجومية في إيران.

محاولات دؤوبة

ومن المتوقع أن تصل في غضون أربع سنوات على الأقل لتحل محل طائرات عمرها 50 عاما.

وحاول كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي إقناع نظرائهم في الولايات المتحدة، كجزء من استعداداتهم لمواجهة البرنامج النووي الإيراني بتقديم موعد تسلم طائرتين من هذا النوع لكن لم تتم الموافقة على الطلب.

ويأمل الجيش الإسرائيلي بحسب الصحيفة في أنه خلال العام المقبل سينجح في إقناع الأميركيين.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي أنهى قبل أيام زيارة إلى واشنطن قد أبلغ الأميركيين بأنه أصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم على إيران، لكن رغم الضغوط الإسرائيلية لتشديد العقوبات على طهران بالتوازي مع المحادثات النووية ما زالت واشنطن تعتبر الهجوم هو الخيار الأخير.

