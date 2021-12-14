فوزي الخرافي.. سيرة عطرة من الإنجازات والأعمال الخيرية

مال وأعمال

فقدت الكويت أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والوطنية، برحيل رجل الاعمال فوزي الخرافي، عن عمر يناهز الـ 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض، تاركا وراءه سيرة عطرة من الانجازات والأعمال الخيرية.

وترجل الخرافي بعد مسيرة نجاح يشهد لها العالم أجمع، حيث استطاع ان يحفر اسمه بحروف من ذهب في مسيرة الاقتصاد على رأس مجموعة الخرافي بفضل حجم الاستثمارات الكبيرة في نحو 15 دولة عربية منها مصر ولبنان وسورية والأردن والسعودية والسودان والمغرب وليبيا وغيرها بخلاف الاستثمارات الضخمة للمجموعة في الكويت.

و فوزي الخرافي هو نجل محمد الخرافي مؤسس مجموعة الخرافي وهو مواليد عام 1944 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الخرافي» بين عامي 2015 و2021 ونائب رئيس المجموعة وقد صنفته مجلة فوربس ضمن قائمة اغنى اغنياء العالم لعام 2017 بثروة تقدر بـ1.25 مليار دولار.

وقد حازت شخصية الراحل طوال حياته تقديرا وتكريما في مجال الأعمال، فكانت حياته جزءا من قصة نجاح، من خلال شخصيته القيادية ورؤيته الاستراتيجية والتي تجسدت في مجموعة عبد المحسن الخرافي وأولاده التي تمتد اعمالها ومشاريعها النوعية في عدد كبير من دول العالم.

والراحل له سمعة طيبة، فالجميع يذكر اسمه بأعلى رايات التقدير والعمل والجهد والاخلاص وشخصيتة نبيلة تعشق التفاني والأمل

ومن جانب آخر، نعى رجال المال والاعمال في الكويت ببالغ الحزن والأسى المغفور له باذن الله تعالى فوزي الخرافي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز في المجال الاقتصادي والتجارة في الساحة الكويتية والخليجية والعربية والعالمية.

وقد نعى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخرافي قائلاً: «لله ما أخذ وله ما اعطى، انتقل الى رحمة الله تعالى خالي الغالي فوزي محمد عبد المحسن الخرافي».

وتتحكم شركات المجموعة في نسبة مؤثرة وفاعلة على الأقل من اجمالي قيمة الأسهم المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية.

و«النهار» إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى اسرة الفقيد الكريم، تدعو الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ».

