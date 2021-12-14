وزير الداخلية استقبل أعضاء مجلس إدارة «الغرفة»

مال وأعمال

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، امس، في مقر وزارة الداخلية، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا، ومساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد. ورحب العلي بضيوفه، مثمنا الدور الايجابي لغرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص، مؤكداً دعم المؤسسة الأمنية لجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت وتهيئة السبل لها لتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الهادف الى تحقيق التنمية في مختلف المجالات بالبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة الامنية وغرفة صناعة وتجارة الكويت.

ومن جانبهم اعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمه الوزارة من خدمات لتذليل العقبات كافة التي تعترض عمل الغرفة ولتطوير التعاون المشترك بين الطرفين.

