مبارك العبدالله: تعزيز فرص التبادل التجاري بين الكويت والنمسا

مال وأعمال

التقى الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح في القصر الأبيض، وفد جمهورية النمسا التجاري والذي زار دولة الكويت برئاسة المفوض التجاري كارولين ادنبيرجر، وضم الوفد عدداً من ممثلي الشركات الرائدة من قطاعات مختلفة في النمسا، وذلك بحضور سفير النمسا لدى الكويت ماريان وربا. ورحب الشيخ مبارك بالضيوف وأعضاء الوفد الزائر مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في تطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين ، مؤكداً وجود الكثير من الفرص الاقتصادية الواعدة بين البلدين الصديقين وذلك لتعزيز آفاق التعاون بما يخدم بيئة الأعمال ومصالح الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص في البلدين، والتي حان وقت المبادرة بتحقيقها على أرض الواقع. من جهتها قالت المفوض التجاري كارولين ادنبيرجر أن لدى بلادها النمسا شركات تتطلع إلى زيادة صادراتها التجارية والدخول في شراكات مع قطاعات تجارية كويتية حيث أن هناك عديد من الفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها السوقان الكويتي والنمساوي على حد سواء. وفي ختام اللقاء شكر الشيخ مبارك الوفد الزائر وأشاد بالجهود والدور الاقتصادي الذي تقوم به السفارة النمساوية بتشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت والجمهورية النمساوية.

