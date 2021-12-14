ميزانية السعودية 2022 من دون عجز

مال وأعمال

توقعت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 ان تبلغ الايرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4%، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، مع ارتفاع اسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الانفاق. وتوقعت وزارة المالية السعودية، ان تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجزا في 2021.

وكشف البيانات تقدير وصول الدين العام الى 938 مليار ريال، في 2022.

وقدرت الميزانية ان تصل ايرادات الضرائب في عام 2022م حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نســبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021.

ومن المقدر ان تبلغ ايرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام 2021، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021، والتي اسهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة.

وتتوقع الحكومة في عام 2022 م استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الايرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة.

يذكر ان معدلات النمو السلبية في بعض البنود تعكس وجود ايرادات غير متكررة في العام الحالي 2021م. وأخيرا تتضمن التقديرات اثر التطوير المستمر في الادارة الضريبية وتحسـن عمليات التحصيل والذي اسهم فـي رفـع مستوى الالتزام لـدى المكلفين.

