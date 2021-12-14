90 مليار ريال «فائض»

مال وأعمال

أشار تقرير الميزانية السعودية، الى توقعات بيوت الخبرة والمؤسسات المالية باستمرار وتيرة التعافي الاقتصادي لعام 2022، مع افتراض تزايد اعداد المحصنين ضد فيروس كورونا، وتخفيف القيود المفروضة حول العالم، فضلاً عن نمو الأنشطة الاقتصادية الى مستويات مقاربة لما قبل الجائحة خلال العام القادم. وتوقعت الميزانية تحقيق فائض 90 مليار ريال، في 2022. وأضاف التقرير ان بيوت الخبرة العالمية توقعت ان تتراوح اسعار النفط بين 65 و90 دولارا للبرميل، اخذه في الاعتبار المعطيات السابقة بالاضافة الى التحديات المتمثلة في حالة عدم اليقين حول تجدد الاغلاقات، بسبب الموجات الجديدة من جائحة كورونا فضلاً عن الضغوط التضخمية ومشاكل سلال الامداد، والارتفاع المتوقع للمخزونات النفطية. وأشارت المالية السعودية الى انه وفقاً لهذه المعطيات تم بناء الميزانية على 4 سيناريوهات احدها هيكلي لا يرتبط بالتطورات المستقبلية لأسعار النفط، وهو ما تم استخدامه لتقدير حجم النفقات وفق برامج الاستدامة المالية، فيما استند السيناريو الأساسي على تطورات الأسواق العالمية وهو المستخدم في تقدير الايرادات. كما قدرت الميزانية سيناريو يفترض ايرادات اقل من السيناريو الأساسي، وآخر اعلى، وكلاهما ستحقق فيه المملكة فائضاً مالياً يتراوح بين 36 و175 مليار ريال.