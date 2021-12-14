رائد بوخمسين: رأس المال البشري في «KIB» إحدى ركائز نجاحنا

مال وأعمال

مواصلاً استثماره في موارده البشرية وتركيز جزء كبير من جهوده على الارتقاء بأداء فريق عمله وتمكينه في كافة المجالات المالية والمصرفية، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً بتكريم خريجي دفعة هذا العام من موظفيه الذين شاركوا في دورات البرامج التدريبية والشهادات المهنية المتخصصة من معهد الدراسات المصرفية وغيرها من المعاهد وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية للعام 2021 / 2020.

وبهذه المناسبة، توجه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، رائد جواد بوخمسين، بالتهنئة إلى جميع الموظفين من الخريجين والخريجات على اجتيازهم هذه البرامج التدريبية بنجاح، مثمناً الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الدورات في ظل الظروف الطارئة والتحديات التي فرضتها الجائحة، كما شدد على استمرار البنك في اتباع نهجه الاستراتيجي القائم على تطوير وتنمية كوادره البشرية والوطنية من خلال تقديم فرص كثيرة ومتنوعة لهم للمشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية والبرامج الاحترافية العالمية، والتي من شأنها صقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم العملية في المجال المالي والمصرفي.

علماً بأن برامج الشهادات التدريبية المعتمدة التي اجتازها موظفو البنك لعام 2020/2021 قد تضمنت كلاً من: برنامج تطوير الكويتيين حديثي التخرج 2019/2020، وبرنامج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 – متضمناً خسائر الائتمان المتوقعة (IFRS 9 - ECL)، إضافة إلى برنامج تحليل الاستثمار(Investment Analysis ) ومعيار كفاية رأس المال بموجب بازل 4 (BASEL IV)، علاوة على كل من برنامج شهادة إدارة الائتمان المصرفي (CCM)، وشهادة إدارة الائتمان متقدم (ACCM)، كذلك برنامج شهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM).

وفي ختام تصريحه، أكد بوخمسين أن رأس المال البشري في KIB يعد إحدى الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها البنك في نجاح أدائه، لافتاً إلى أن تطويره يعتبر من أهم أركان استراتيجيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء من جميع النواحي، لذلك، يضع KIB موظفيه في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً إلى توسيع نطاق معرفتهم وتعزيز قدراتهم لمواكبة آخر المستجدات وأحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات المصرفية.

