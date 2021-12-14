«بوبيان» اختتم برنامج «Boubyan Explorer»

مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان برنامجه التدريبي Boubyan Explorer الذي أتاح الفرصة لحديثي التخرج من الكوادر الوطنية الشابة على الابداع والابتكار من خلال برنامج تدريبي شمل الكثير من التخصصات، تمهيداً لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص أو الانطلاق بمشاريعهم الخاصة. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد «يعد بنك بوبيان أحد أكثر المؤسسات التي تولي اهتماماً واسعاً بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب الكويتي كجزء من استراتيجية التوطين التى يعمل عليها البنك منذ سنوات بهدف العمل على زيادة العنصر الوطني في البنك والاعتماد عليه في مختلف درجات الإدارة».

وحول برنامجBoubyan Explorer أوضح الحماد أنه برنامج تدريبي موجه خصيصاً لحديثي التخرج من الشباب الكويتي استمر لمدة ستة ايام حيث كان بمثابة تجربة عملية تسمح للمشاركين فيها باكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وكيفية الاستفادة المثلى من المهارات التي يمتلكونها .

وأضاف أن فكرة البرنامج قائمة على مشاركة مجموعة من المتدربين في تقديم نموذج لفكرة منتج أو خدمة جديدة ومن ثمّ وضع تصور شامل يتضمن مقترحات عملية قائمة على تقديم الخدمة بصورة مميزة في السوق الكويتي من خلال استخدام نماذج وأدوات مبتكرة وصولاً إلى نتائج ناجحة يمكن مشاركتها مع البنك.

كما تعلم المشاركون من خلال التجربة والتطبيق كيفية البحث عن التطبيقات الإلكترونية العالمية المميزة والتي تعتبر حديثة على السوق الكويتي الى جانب استكشاف كيفية تطبيقها في الكويت مع كيفية اختبار الأفكار وتطوير الرؤى الخاصة بالسوق حيث تم استخدام نماذج وأدوات جديدة لاختبار أفكارهم ومشاركة النتائج التي توصلول اليها في اليوم الأخير من البرنامج مع إدارة البنك.

دعم الإبداع والابتكار

من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي «يدعم بنك بوبيان بصورة دائمة كل ما من شأنه رفع مستوى الابداع والابتكار لدى الشباب الكويتي سواء العاملين في البنك او حديثي التخرج ايمانا منه بدور الشباب خاصة اذا ما تم منحهم الفرصة لذلك».

واضاف «يمثل بنك بوبيان بيئة خصبة للابداع والابتكار حيث ارتبط البنك بالكثيرمن المنتجات والخدمات والمبادرات والمشاريع التى قدمت لأول مرة في السوق الكويت والتى كان وراءها الشباب».

وقال الرومي ان برنامج Boubyan Explorer يأتي ضمن محاور استراتيجية البنك الرامية إلى دعم مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب الكويتي من خلال تهيئة بيئة مناسبة حاضنة للابتكار وخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير لحديثي التخرج تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلى بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي».

وأضاف أن بنك بوبيان يعتبر أحد أهم البنوك التي يضعها الشباب الكويتي الطموح في أولوياته الوظيفية بسبب بيئة العمل التي يوفرها والتي تتسم بالإبداع والابتكار وتحفيز الطاقات الشابة وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء.

من جانبه ، قال المتخصص في إدارة التدريب والتطوير عبالله الربيعه « في فترة ستة ايام، رأينا الإبداع من حيث المبادرة في طرح الافكار وتحليل المعلومات لنقلها بصورة واضحة للمستهلك الكويتي مؤكداً على التفاعل الكبير اثناء الزيارات الميدانية حيث ابدى المشاركون مهارات العمل الجماعي وريادة الاعمال، مما زاد من معرفتهم و ادى الى تأهيلهم للعمل في القطاع الخاص او الانطلاق بمشاريعهم الخاصة».

