«أسواق المال» رخصت لـ «البيت» بتسويق وحدات لصندوق عقاري

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال الترخيص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 1.25 ألف وحدة تمتلك حق التصويت من صندوق ويتاكر للعقار الصناعي تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن. وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي إن سعر العرض 4000 دولار للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1 % من سعر العرض عند الاكتتاب. وسيتم طرح الوحدات التي يتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.