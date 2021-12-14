«زين» حصدت النَّصيب الأكبر في حفل «جائزة الكويت للإبداع»

مال وأعمال

حصدت زين خمس جوائز في مجالات الإبداع ضمن فعاليات جائزة الكويت للإبداع – السنة التاسعة تقديراً لتميزها في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف في اتصالها مع جميع فئات المجتمع، وذلك على هامش الحفل الذي نظمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وحضور وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي، وتواجد نخبة من الإعلاميين والفنانين وصناع المحتوى من الساحتين المحلية والإقليمية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها فازت بكل من جائزة التأثير عن إعلان «أسعد أغنية في العالم» لعيد الفطر 2021 من إنتاج Joy، وجائزة الأعمال الوطنية عن إعلان «غنوا لحلاها: من زين لي زين لأزين» للاحتفال بالعيد الوطني من إنتاج Joy، وجائزة إعلانات التوعية عن حملة #فعل_دورك الرقمية لنشر الوعي البيئي، وجائزة الإبداع في المسؤولية الاجتماعية تقديراً لجهودها المجتمعية المتنوعة خلال العام وبالأخص خلال الجائحة، هذا بالإضافة إلى جائزة نجوم العلاقات العامة للرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات وليد الخشتي.

وبينت زين أن الجائزة السنوية، والتي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل، قد شهدت تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.

الجدير بالذكر أن زين حصدت جائزة الأعمال الوطنية عن عملها الوطني للعام 2021 «غنوا لحلاها: من زين لي زين لأزين»، وهو العمل الفني الجميل الذي شهد مشاركة الفنان القدير سليمان القصار، والوجوه الوطنية الشابة حنين الكندري وناصر المشاري، وتغنى بكلمات الشاعر ساهر وألحان الفنان بشار الشطي، ومن إخراج خالد الرفاعي وبمشاركة كوكبة من أبناء وبنات الكويت.

وأطلقت الشركة إعلانها كعادتها السنوية احتفالاً بالأعياد الوطنية لدولة الكويت التي يعيشها الشعب الكويتي في شهر فبراير من كل عام، خاصةً وأن هذا العام شهد الذكرى الـ 60 على استقلال الكويت والذكرى الـ 30 على تحريرها، حيث جسد العمل أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلماته الرائعة وألحانه الجميلة التي لامست الحس الوطني، وقد حاز العمل على مشاهدات فاقت المليون مشاهدة خلال الأيام الأولى من إطلاقه على قناة زين الرسمية في YouTube. وكانت ظروف الجائحة التي عاشتها الكويت والعالم أجمع قد ألهمت زين لاختيار لحن ذي إيقاع سريع ومبهج ممزوج مع كلمات متفائلة بمستقبل الوطن، حيث قام الفنان القدير سليمان القصار - الذي يشتهر محلياً بإبداعه المتفرد بزفات الأعراس – خلال العمل بزف «العروس» الكويت والتغني بجمالها في ألحان مبهجة مصحوبة بأجواء الأعراس الكويتية، كما قامت الشركة باختيار الفنانين الشباب حنين الكندري وناصر المشاري لتأدية بعض فقرات العمل إيماناً منها بموهبة وإبداع الشباب الكويتي التي لا تعرف الحدود. كما حصدت زين جائزة إعلانات التوعية عن حملة #فعل_دورك الرقمية، والتي أطلقتها الشركة عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز دورها الاجتماعي في نشر الوعي البيئي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. وقامت الشركة من خلال هذه الحملة بتوظيف قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العديد من المعلومات والحقائق البيئية الهامة التي قد يغفل عنها الكثير من الناس، والتي تبين الأثر المدمر لتغير المناخ على صحة الإنسان والبيئة، حيث تأمل أن يكون لهذه الحملة التأثير الإيجابي الذي يحفز المزيد من الجهود نحو تحقيق الاستدامة البيئية في الكويت.

وأفادت زين أنها حريصة دائماً على أن يعكس الخط الزمني لإعلاناتها قيم علامتها التجارية، حيث تعتبر أن أهدافها تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات فقط، فكان دائماً الطموح بأن ينظر إليها كعلامة تجارية تخدم جميع جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في جميع الأوقات.

وأكدت الشركة أن فوزها بهذه الجوائز جاء ليسلط الضوء على تميز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عودت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

